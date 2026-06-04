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[속보] 경찰 ‘7명 사상’ 한화에어로 대전사업장 압수수색

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문경근 기자
문경근 기자
수정 2026-06-04 10:11
입력 2026-06-04 10:11
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지난 1일 폭발 사고가 발생한 대전 유성구 한화에어로스페이스 대전사업장. 이날 사고로 현재까지 5명이 숨지고 2명이 중경상을 입은 것으로 파악됐다. 2026.6.1. 연합뉴스
지난 1일 폭발 사고가 발생한 대전 유성구 한화에어로스페이스 대전사업장. 이날 사고로 현재까지 5명이 숨지고 2명이 중경상을 입은 것으로 파악됐다. 2026.6.1. 연합뉴스


[속보] 경찰 ‘7명 사상’ 한화에어로 대전사업장 압수수색

문경근 기자
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