사회 사건·사고 [속보] 경찰 ‘7명 사상’ 한화에어로 대전사업장 압수수색 기사 소리로 듣기 다시듣기 글씨 크기 조절 글자크기 설정 닫기 글자크기 설정 시 다른 기사의 본문도 동일하게 적용 됩니다. 가 가 가 가 가 공유하기 공유 닫기 페이스북 네이버블로그 엑스 카카오톡 밴드 https://m.seoul.co.kr/news/society/accident/2026/06/04/20260604500108 URL 복사 댓글 0 문경근 기자 수정 2026-06-04 10:11 입력 2026-06-04 10:11 구글에서 서울신문 먼저 보기 이미지 확대 지난 1일 폭발 사고가 발생한 대전 유성구 한화에어로스페이스 대전사업장. 이날 사고로 현재까지 5명이 숨지고 2명이 중경상을 입은 것으로 파악됐다. 2026.6.1. 연합뉴스 [속보] 경찰 ‘7명 사상’ 한화에어로 대전사업장 압수수색 문경근 기자 Copyright ⓒ 서울신문 All rights reserved. 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지 Q. 기사를 다 읽으셨나요? AI 퀴즈로 핵심 점검! 사상자는 총 몇 명인가? 7명 8명