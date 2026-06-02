의자 던지며 공무원에 “죽여버리겠다”… 행복센터 난동 60대男 현행범 체포

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세줄 요약 채용 탈락 불만으로 행정복지센터 난동

의자 던져 파손, 공무원에 위협 발언

경찰 현행범 체포, 구속영장 검토

이미지 확대 경찰·용의자 자료 이미지. 서울신문DB

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기간제 근로자 채용에서 떨어졌다는 이유로 행정복지센터를 찾아가 비품을 부수며 난동을 부린 60대 남성이 경찰에 붙잡혔다.경기 파주경찰서는 공용물건손상과 공무집행방해 혐의로 A씨를 붙잡아 조사하고 있다고 2일 밝혔다.A씨는 전날 오전 8시 40분쯤 파주시의 한 행정복지센터에서 공용 비품인 의자를 던져 파손하고 공무원에게 “죽여버리겠다”라고 고성을 지르는 등 난동을 부린 혐의를 받는다.신고를 받고 출동한 경찰은 A씨를 현행범으로 체포했다.A씨는 경찰 조사에서 “기간제 근로자 채용에 신청했는데 떨어져 찾아갔고, 대화 중 화가 났다”는 취지로 진술한 것으로 전해졌다.경찰은 A씨에 대한 구속영장 신청을 검토하고 있다.이정수 기자