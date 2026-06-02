“임신한 아내 마실 뻔”…식당서 물 대신 나온 ‘청소용 알코올’에 화들짝

구글에서 서울신문 먼저 보기

세줄 요약 부산 식당서 물 대신 청소용 알코올 제공

제보자, 한 모금 뒤 속쓰림·어지러움 호소

임신한 아내 동행, 큰 사고로 이어질 뻔

이미지 확대 부산의 한 식당에서 물이 아닌 청소용 알코올을 제공 받았다는 사연이 전해졌다. JTBC ‘사건반장’ 캡처

Copyright ⓒ 서울신문 All rights reserved. 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지

부산의 한 식당에서 물 대신 ‘청소용 알코올’이 나와 하마터면 임신 중인 아내가 이를 마실 뻔한 사연이 알려졌다.지난 1일 JTBC ‘사건반장’ 유튜브에는 ‘음식점에서 물 대신 나온 이것’이라는 제목의 영상이 공개됐다.사건은 지난달 23일 오전 10시쯤 발생했다. 당시 제보자 A씨는 가족과 동행해 부산 소재의 한 식당을 찾았다. 주문 완료 후 종업원이 가져다준 물을 컵에 따라 마시는 과정에서 강한 알코올 향을 감지했다. 직원이 식수가 아닌 청소용 알코올을 잘못 서빙한 것으로 전해졌다.A씨는 당시 겪은 상황에 대해 “한 입만 마셨는데도 속이 쓰리고 어지러움도 있었다”며 “마시자마자 알코올 향이 강하게 나서 바로 뱉었다”고 했다.식당 방문 당시 그는 임신한 아내를 비롯해 장인, 장모와 동행했던 것으로 알려졌다. A씨는 “청소용 알코올을 임신한 아내가 삼켰으면 어쩔 뻔했나. 아찔하다”고 했다.A씨 주장에 따르면 사건 발생 이후 식당 측의 미흡한 대처에 실망했다. 식당 사장은 A씨에게 연락해 “저희 직원 실수는 맞는데 그걸 가지고 ‘구청에, 경찰에 신고하겠다’고 하셨다는데 그 말이 맞는지 여쭌다”라고 물었다.A씨가 “그렇게 사과도 제대로 안 하시는 것 같다”고 하자 식당 사장은 “어떻게 사과를 드리면 되겠습니까? 네? 신고를 하실 거면 하시고. 직원이 죄송하다 말씀드린 걸로 알고 있는데 제가 여기서 어떻게 사과를 드려야 할까요?”라고 되물었다.이에 A씨는 “그거를 모르시는 걸 보니까 저도 그냥 제대로 신고하겠다”라고 답했고 식당 사장 역시 “알겠습니다. 그렇게 하십시오”라고 응대한 것으로 전해졌다.문경근 기자