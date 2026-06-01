전산망 먹통에 응급환자 수용중단… 다른병원 이송중 결국 숨졌다

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대학병원 시스템 장애로 70대 환자 수용불가

다른병원 이송 과정서 심정지로 끝내 숨져

병원측 “정상진료 곤란… 매뉴얼따라 조치”

제주도 “수용 불가 판단 적절성 여부 조사”

이미지 확대 보건당국은 제주대학교병원으로 이송될 예정이던 70대 환자가 지난달 27일 전산 시스템 장애로 응급환자 수용이 중단돼 다른 병원으로 이송중 숨져 자세한 경위를 조사하고 있다. 제주대병원 제공

세줄 요약 제주대병원 전산 장애로 응급환자 수용 지연

다른 병원 이송 중 70대 여성 심정지·사망

보건당국, 수용 판단과 체계 작동 여부 조사

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제주대학교병원으로 이송될 예정이던 70대 환자가 병원 측의 전산 시스템 장애로 수용이 불가능하다는 통보를 받은 뒤 다른 병원으로 옮겨지는 과정에서 숨져 보건당국이 경위 조사에 착수했다.1일 제주대학교병원과 제주도소방안전본부 등에 따르면 지난 5월 27일 오후 7시 11분쯤 제주시 이도동에서 70대 여성 A씨가 복통과 전신 쇠약 증상을 보인다는 신고가 119에 접수됐다.구급대는 A씨의 통원 치료 이력 등을 고려해 제주지역 권역응급의료센터인 제주대학교병원으로 이송을 추진했다. 당시 119구급 스마트시스템을 통해 환자 정보와 이송 계획을 전달했지만 병원 측의 회신은 이뤄지지 않았다.구급대가 유선으로 수용 여부를 재차 확인하자 제주대병원은 전산 시스템 장애로 환자 수용이 어렵다는 입장을 전달했다. 이에 구급대는 다른 병원으로 이송을 조율하며 이동했지만 오후 7시 36분쯤 A씨 상태가 급격히 악화돼 심정지에 빠졌다.구급대는 즉시 심폐소생술(CPR)을 실시하며 다른 병원으로 이송했으나 A씨는 끝내 숨졌다.사고 당시 제주대병원에서는 내부 전산 시스템 장애가 발생해 약 1시간가량 응급실 운영에 차질이 빚어진 것으로 확인됐다. 병원 측은 환자 등록뿐 아니라 혈액검사 등 진료에 필요한 기본 검사와 의료정보 확인이 어려운 상황이었다고 설명했다.제주대병원 관계자는 “전산 장애는 단순 접수 문제를 넘어 진료 전반에 영향을 미치는 상황이었다”며 “정상적인 진료가 어려운 경우 다른 병원으로 안내하도록 한 내부 매뉴얼에 따라 조치했다”고 밝혔다.이어 “환자 수용 여부를 검토하던 당시에는 생명이 위급한 상태로 파악되지 않았으며 이후 상태가 급격히 악화된 것으로 확인됐다”고 덧붙였다.제주도 응급의료지원단은 당시 제주대병원의 수용 거부 판단이 적절했는지와 응급의료체계가 정상적으로 작동했는지 등을 조사하고 있다. 제주대병원도 전산 시스템 장애 원인을 확인하기 위한 내부 점검을 진행 중이다.제주 강동삼 기자