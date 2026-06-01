[속보] 신호위반 사설구급차, SUV에 들이받혀… 환자 1명 사망·6명 부상

구글에서 서울신문 먼저 보기
세줄 요약
- 사설구급차 신호위반 뒤 SUV와 충돌
- 90대 환자 1명 사망, 6명 경상 발생
- 경찰, 운전자 등 상대로 경위 조사
사설 구급차가 신호 위반 사고를 내 이송하던 환자가 숨지고 6명이 다쳤다.
1일 연합뉴스에 따르면 인천 서부경찰서는 이날 오전 11시 55분쯤 서구 청라동 한 교차로에서 발생한 사설 구급차와 스포츠유틸리티차(SUV) 간 사고를 조사하고 있다.
당시 90대 여성 환자 A씨와 보호자를 태운 사설 구급차가 인천 모 병원에서 서구 소재 요양원으로 가기 위해 사이렌을 울리며 주행하다 교차로에서 신호 위반을 했고, SUV가 사설 구급차 측면을 들이받은 것으로 파악됐다.
이 사고로 사설 구급차가 옆으로 넘어지면서 A씨가 숨졌다. 보호자와 운전자 등 3명은 경미한 부상을 입었다.
또 SUV 운전자와 탑승자 등 3명도 경상을 입고 병원으로 옮겨졌다.
경찰은 사설 구급차 운전자 등을 상대로 구체적인 사고 경위를 조사할 예정이다.
이정수 기자
Copyright ⓒ 서울신문 All rights reserved. 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지
[ 내안의 AI 본성 분석 :
UNMASK ]
기사 읽는 습관에 숨겨진 당신의 MBTI는?
Q.
기사를 다 읽으셨나요? AI 퀴즈로 핵심 점검!
사설 구급차 사고의 직접적 원인은?