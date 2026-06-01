“6월 1일 인천지법에 USB 폭탄을…” 협박 글 작성한 20대 남성 부산서 자수

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세줄 요약 인천지법 폭발물 협박 글 게시 혐의

20대 남성 부산서 자수, 경찰 조사

특공대·탐지견 투입해 법원 수색

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지난달 29일 인천지방법원에 폭발물을 설치하겠다는 협박 글을 인터넷에 올린 것으로 추정되는 20대 남성이 부산에서 자수했다.1일 부산 해운대경찰서 등에 따르면 최근 20대 남성 A씨가 경찰에 자수해 조사받고 있다.A씨는 지난달 29일 한 인터넷 커뮤니티에 “6월 1일 인천지법에 USB 폭탄을…”이라는 글을 올린 혐의를 받는다.당시 신고를 받은 경찰은 인천지법에 경찰특공대원 10명을 포함한 경찰관 34명과 탐지견 3마리를 투입해 수색을 벌였다.경찰 관계자는 “A씨를 상대로 정확한 글 작성 경위와 범행 동기 등을 조사하고 있다”고 전했다.하승연 기자