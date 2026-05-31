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부산 센텀 롯데백화점 식품관 천장 일부 무너져…100여명 대피

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김소라 기자
김소라 기자
수정 2026-05-31 16:57
입력 2026-05-31 16:19
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세줄 요약
  • 센텀시티점 식품관 천장 일부 붕괴 신고
  • 고객·직원 100여명 대피, 인명피해 없음
  • 냉각수 배관 누수 추정, 영업 조기 종료
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부산 해운대구 롯데백화점 센텀시티점. 자료 : 롯데백화점
부산 해운대구 롯데백화점 센텀시티점. 자료 : 롯데백화점


31일 오후 3시 3분쯤 부산 해운대구 롯데백화점 센텀시티점 지하 1층 식품관에서 천장 일부가 무너져 내렸다는 신고가 접수됐다.

이 사고로 지하 매장에 있던 고객과 직원 등 100여명이 밖으로 대피했으며, 인명피해는 없었다.

백화점 측은 사고 이후 안전 점검을 위해 이날 영업을 조기 종료했다.

사고는 백화점 내 냉각수 배관 관련 누수로 인해 발생한 것으로 알려졌다.



롯데백화점 관계자는 “냉각수 파이프가 빠지며 사고가 난 것으로 추정된다”면서 “정확한 사고 경위를 파악하고 있다”고 밝혔다.

김소라 기자
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