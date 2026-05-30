군포서 선거 운동하던 女 폭행한 70대 남성 입건

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세줄 요약 군포 선거운동원 폭행 혐의 입건

여성 팔 비틀고 휴대전화 빼앗으려 시도

욕설·협박 정황, 경찰 수사 진행

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30일 연합뉴스에 따르면 경기 군포경찰서는 6·3 지방선거 군포시장 후보 선거운동원을 폭행한 혐의(공직선거법 위반)로 70대 남성 A씨를 입건해 조사하고 있다.A씨는 지난 29일 오후 2시쯤 군포시 능안공원 사거리에서 더불어민주당 한대희 군포시장 후보 선거운동을 하던 여성의 팔을 비틀어 휴대전화를 빼앗으려 하는 등 폭행한 혐의를 받고 있다.그는 특정 정치인들에 대해 욕설하면서 또 다른 선거운동원을 협박한 혐의도 받는다.당시 A씨는 목격자들이 제지하자 현장에서 달아났으며, 경찰은 인근 폐쇄회로(CC)TV 영상 등을 토대로 A씨의 신원을 특정한 뒤 이날 출석을 요구해 범행 경위 등을 조사하고 있다.경찰 관계자는 “A씨의 신원과 자세한 범행 동기 등에 대해선 조사가 진행되고 있어 밝힐 수 없다”며 “A씨에 대해 구속영장을 신청하는 방안도 검토하고 있다”고 밝혔다.하승연 기자