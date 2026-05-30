완주 하천서 친구들과 물놀이하던 초등생 물에 빠져…병원 이송

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세줄 요약 완주 하천 물놀이 중 초등생 익수 사고 발생

심정지 상태 구조 뒤 응급처치, 병원 이송

경찰, 동선과 사고 경위 등 조사 착수

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30일 오후 1시 7분쯤 전북 완주군 삼례읍 신포교 인근 하천에서 물놀이하던 초등학생 A군이 물에 빠져 크게 다쳤다.‘친구가 물에 빠져 움직이지 않는다’는 신고를 받고 출동한 소방 당국은 수중에 있던 A군을 구조했다.심정지 상태로 구조된 A군은 응급처치로 자발순환회복 상태로 병원으로 이송된 것으로 확인됐다.완주에 거주하는 A군은 동네 친구들 3명과 함께 물놀이하다가 사고가 난 것으로 파악됐다.경찰은 사고 경위를 조사하고 있다.하승연 기자