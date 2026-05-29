사회 사건·사고 [포토] 경찰, 서소문고가 붕괴사고 관련 압수수색 기사 소리로 듣기 다시듣기 글씨 크기 조절 글자크기 설정 닫기 글자크기 설정 시 다른 기사의 본문도 동일하게 적용 됩니다. 가 가 가 가 가 공유하기 공유 닫기 페이스북 네이버블로그 엑스 카카오톡 밴드 https://m.seoul.co.kr/news/society/accident/2026/05/29/20260529800002 URL 복사 댓글 0 수정 2026-05-29 10:20 입력 2026-05-29 10:20 구글에서 서울신문 먼저 보기 1/ 5 이미지 확대 경찰, 서소문고가 붕괴사고 관련 현장 사무실 등 압수수색경찰 관계자들이 서소문 고가차도 붕괴사고와 관련해 29일 서울 서대문구 철거 공사 현장사무실을 압수수색 하기 위해 들어가고 있다. 2026.5.29 연합뉴스 이미지 확대 경찰, 서소문고가 붕괴사고 관련 시공사 등 압수수색경찰 관계자들이 서소문 고가차도 붕괴사고와 관련해 29일 철거 공사의 발주처인 서울 성동구 시공사 사무실에서 압수수색을 위해 들어가고 있다. 2026.5.29 연합뉴스 이미지 확대 경찰, 서소문 고가 붕괴 사고 관련 발주처 등 압수수색경찰 관계자들이 서소문 고가차도 붕괴 사고와 관련해 29일 철거 공사의 발주처인 서울 중구 서울도시기반시설본부 사무실에서 압수수색을 하고 있다. 2026.5.29 연합뉴스 이미지 확대 경찰, 서소문고가 붕괴사고 관련 현장 사무실 등 압수수색경찰 관계자들이 서소문 고가차도 붕괴사고와 관련해 29일 서울 서대문구 철거 공사 현장사무실을 압수수색 하며 철거 현장의 컨테이너로 이동하고 있다. 2026.5.29 연합뉴스 이미지 확대 경찰, 서소문고가 붕괴사고 관련 현장 사무실 등 압수수색경찰 관계자들이 서소문 고가차도 붕괴사고와 관련해 29일 서울 서대문구 철거 공사 현장사무실을 압수수색 하며 철거 현장의 컨테이너로 이동하고 있다. 2026.5.29 연합뉴스 경찰 관계자들이 서소문 고가차도 붕괴사고와 관련해 29일 서울 서대문구 철거 공사 현장사무실을 압수수색 하기 위해 들어가고 있다. 온라인뉴스부 Copyright ⓒ 서울신문 All rights reserved. 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지 Q. 기사를 다 읽으셨나요? AI 퀴즈로 핵심 점검! 경찰이 수사 중인 사고는? 서소문 고가차도 붕괴사고 서대문구 화재사고