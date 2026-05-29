2호선 홍대입구역~을지로입구역 등 전구간 정상운행…점검 완료

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이미지 확대 사망자 3명 등 6명의 사상자가 발생한 서울 서대문구 서소문 고가차도 철거현장 붕괴 사고 이튿날인 27일 사고 현장에서 경찰 등 관계자들이 현장 조사를 위해 이동하고 있다. 2026.5.27 이지훈 기자

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서울교통공사는 붕괴 사고가 발생한 서소문 고가차도 철거 공사에 따른 지하 터널 구조물 안전 점검이 완료돼 29일 오전 5시 51분부터 지하철 2호선 전 구간 정상 운행을 재개했다고 밝혔다.공사는 해당 구간의 안전을 확보하기 위해 지상부 잔여물 조치 시까지 열차 서행 운전 및 토목 분야 추후 정밀 점검을 시행할 계획이다.앞서 공사는 철거 공사 재개에 따라 전날 2호선 홍대입구역부터 을지로입구역 구간의 막차 시간을 1시간 앞당기고 첫차 운행을 지연시키며 지하 터널 구간의 안정성 확보를 위한 안전 점검을 실시했다.공사 관계자는 “열차 운행 중지는 서소문 고가 철거 작업에 따른 지하 구조물의 이상을 확인하기 위한 불가피한 조치였다”며 “금요일 출근길 열차 이용에 불편을 드려 대단히 죄송하다”고 말했다.문경근 기자