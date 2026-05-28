“주식 너무 피곤, 차라리 땅 사라”…선우용여, 소신 공개

세줄 요약 양평 양수리 부지 방문, 투자 철학 공개

오를지 계산보다 좋아서 사는 기준 강조

주식 시세 확인 피로감, 땅 매입 조언

이미지 확대 배우 선우용녀가 투자 철학 공개했다.. 유튜브 채널 ‘순풍 선우용여’ 캡처

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배우 선우용녀가 투자 철학을 공개했다.최근 선우용녀의 유튜브 채널에는 ‘주식에 미쳐 사는 현 상황에 일침하는 선우용녀’라는 제목의 영상이 게재됐다.해당 영상에서 선우용녀는 과거 전원주와 공동으로 매입했던 경기 양평 양수리 부지를 방문하며, 자신만의 투자 철학을 밝혔다.그는 “예전부터 집이나 땅을 살 때 ‘오를 거다’, ‘얼마가 될 거다’ 이런 생각으로 산 적은 없다”며 “내가 좋아서 산 거면 그걸로 끝”이라고 말했다.그는 최근 과열된 주식시장 분위기를 두고 “주식하는 사람들 보면 너무 피곤할 것 같다”며 “올랐네, 내렸네 하면서 하루 종일 휴대폰만 보고 있지 않냐. 보통 스트레스가 아닌 것 같다”고 말했다.그러면서 “돈이 생기면 주식보다 땅을 사라”고 조언했다.선우용녀는 “언젠가 이사를 가야 하는 상황이 와도 ‘거기 가서 천막 치고 살아도 된다’는 마음으로 사는 것”이라며 “사람 일은 어떻게 될지 모른다”고 말했다.문경근 기자