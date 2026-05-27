서울 도심서 하수관 교체 중 매몰… 1명 숨져

수서역 인근 현장서 토사 붕괴

3명 중 1명 심정지 상태로 이송

세줄 요약 수서역 인근 하수관 공사장 토사 붕괴

작업자 3명 매몰, 60대 1명 사망

대통령, 공사장 안전 점검 강화 지시

2026-05-28 12면

Copyright ⓒ 서울신문 All rights reserved. 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지

27일 서울 강남구 수서역 인근 공사 현장에서 매몰 사고가 발생해 60대 작업자 한 명이 사망했다. 이재명 대통령은 안타까움을 표하며 공사장 사고 예방에 힘써달라고 지시했다.강남소방서에 따르면 이날 낮 12시 20분쯤 강남구 수서동 한 아파트 인근 노후 하수관로 정비공사 현장에서 토사가 무너지며 작업 중이던 인부 3명이 매몰됐다. 이 가운데 2명은 자력으로 대피했지만, 60대 남성 A씨는 심정지 상태로 구조돼 병원으로 옮겨졌으나 결국 숨졌다.사고는 오래된 하수관로를 교체하던 중 약 2ꏭ 높이의 토사가 갑자기 붕괴하면서 발생한 것으로 파악됐다. 경찰과 고용노동부는 토사 붕괴를 막기 위해 설치해야 하는 가시설과 부목 등이 현장에 적절히 설치됐는지 여부를 집중 조사하고 있다. 경찰은 자력으로 대피한 작업자들과 공사 관계자들을 상대로 정확한 사고 경위를 파악할 계획이다.전날 서울 서대문구 서소문 고가차도 철거 현장 붕괴 사고로 작업자 3명이 숨진 데 이어 이틀 연속 도심 공사 현장에서 인명 피해가 발생하면서 공사장 안전 관리에 대한 우려가 커지고 있다. 여름철 집중호우를 앞두고 토사 붕괴 등 사고 위험에 대비한 현장 점검을 강화해야 한다는 지적이 나온다.이재명 대통령은 이날 해당 사고를 보고 받고 사고로 인해 유명을 달리한 피해자에게 안타까움을 표하며 부상자 치료와 안전한 사고 수습에 만전을 기하라고 지시했다고 강유정 청와대 수석대변인이 전했다. 이 대통령은 “집중 호우기를 앞둔 만큼 공사 현장에서의 안전을 더 면밀히 살펴 사고 예방에 힘쓰고 호우 취약 시설을 다시 한번 점검하라”고 당부했다.유승혁 기자·이지 수습기자