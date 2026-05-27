“취소 문자에 발만 동동”… KTX 등 줄줄이 차질, 열차 운행률 81% 그쳐

서소문 사고 여파 시민 불편·혼란

정부 “복구 작업… 토요일 첫차 가능”

警 합동감식 ‘수사 속도’… 檢 전담반

세줄 요약 서소문 고가 붕괴 여파로 열차 운행 차질

KTX 74%, 일반열차 87% 운행률로 급감

120여대 중지·변경, 승객 불편 속출

2026-05-28 10면

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“밤 12시가 다 돼 열차가 취소됐다는 문자를 받고 한숨도 못 잤어요.”경기 파주시에 사는 정은숙(42)씨는 27일 부산에서 배를 타기 위해 오전 7시 경기 고양시 행신역에서 출발하는 부산행 KTX를 예매해 뒀는데, 전날 밤 11시 52분에 ‘열차 운행이 중단됐다’는 문자를 받았다. 급히 코레일 고객센터에 전화했지만 연결되지 않았다. 정씨는 밤새도록 대체 교통편을 찾은 끝에 오전 7시 27분 가까스로 다른 부산행 열차를 탈 수 있었다.서울 서대문구 서소문 고가차도 붕괴 사고 여파로 KTX와 일반열차 운행이 줄줄이 차질을 빚으면서 곳곳에서 시민 불편이 속출했다. 국토교통부는 29일까지 철도 시설을 복구할 계획이라고 밝혔다.이날 오전 5시 13분 서울역 출발 부산행 KTX를 포함해 120여대 열차의 운행이 중지·변경되면서 상당수 시민들은 장거리 이동에 발이 묶였다. 코레일에 따르면 이날 평시 대비 운행률은 KTX의 경우 74%, ITX 등 일반열차는 87% 선에 그쳤다.﻿ 서소문 고가 붕괴사고로 손상된 서울역~신촌역 구간은 행신 차량기지를 오가는 KTX 차량과 경의선 열차가 모두 지나는 길목이다. 이에 행신기지에 있는 열차를 서울역으로 내올 수 없어 오송, 대전 등 다른 지역으로 향하는 열차가 모두 막히게 됐다.갑작스런 운행 중단으로 출근길 대안을 마련하지 못한 직장인들은 발을 동동 굴렸다. 서울역에서 오송역으로 출장을 가려던 김모(30)씨는 “아침 8시대 KTX가 취소됐고, 9시 이후 열차는 모두 매진이었다”며 “어쩔 수 없이 승차권 없이 무임 승차했다가 운임을 두 배 물렸다”고 전했다.철도 시설 복구까지는 이틀가량 더 소요될 전망이다. 김태병 국토부 철도국장은 이날 “주중 안으로 작업이 끝나면 토요일(30일) 아침부터 첫차 운행이 가능할 것”이라고 말했다.경찰은 이날 국립과학수사연구원 등과 합동 감식을 진행했다. 서울경찰청 광역수사대는 서울시 도시기반시설본부로부터 안전관리계획서 등﻿을 확보해 분석 중이다. 검찰도 전담팀을 꾸렸고, 고용노동부는 중대재해처벌법 위반 여부와 시공·감리 과정의 안전관리 실태를 들여다보고 있다. 서울시는 유가족과 부상자를 위해 전담공무원, 생활안전지원금, 위로금 등을 지원할 계획이다. 임춘근 시 도시기반시설본부장은 “시내버스 집중 배차 등을 통해 시민 불편을 최소화하고 조속히 현장을 복구하겠다”고 밝혔다.서울 유승혁·서유미·대전 박승기·세종 조중헌 기자