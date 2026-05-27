[포토] ‘흉기 사건 현장’ 조사 마친 과학수사대

“어딘가에 살아 숨 쉬고 있길”…생후 9개월 아기, 3명에 생명 나누고 ‘하늘의 별’ 됐다

“아버님과 투샷” 한채아, ‘시아버지’ 차범근과 일상 공개

“삼성 노조위원장 연봉 트럼프보다 높다고?”…‘괴이미지 확산’ SNS 들썩

‘1살 차이’ 유민상과 열애설♥… ‘45세’ 신봉선, 직접 입 열었다

김현이 기자 주주환원에 진심인 방경만… KT＆G 주가도 날았다

김가현 기자 워킹맘은 눈치, 돌봄 대기 수개월… “돈보다 인프라 지원을”

서진솔 기자 “변시 준비도 벅차”… AI 진격에도 제대로 된 커리큘럼 없는 로스쿨

유용하 과학전문기자·장진복 기자 “100번 실패해도 101번째 성공하도록… K과학에 과감 투자를”

김예슬·황비웅 기자 관리급여 도입·5세대 실손… 비급여 진료 ‘수술대’ 오른다

실손, 다시 다수를 위한 제도로

김예슬·황인주·이승연 기자 “영국은 취약층에 투자 자문 바우처… ‘모두의 성장’ 기회 넓혀야”

김희리·김주환·서진솔 기자 “보완수사권, 검찰 ‘권한’ 아닌 ‘의무’… 없애기보다 정교한 통제를”

보완수사 리포트-진술 너머의 진실을 찾아서

가정용 로봇, 특이점이 온다

글·사진 박상준 여행작가 시골의 초록 낭만… 멍 하니 스며드네

김주연 기자 덕수궁 돌담길 ‘성년례’부터 오케스트라 공연까지…청소년 위한 5월

유규상 기자 日에서 되찾으려 했던… 이 길 밟지 못하고 의병장은 떠났다

워싱턴 임주형 특파원 하원뿐만 아니라 상원도 패배 우려...중동 전쟁 트럼프에 ‘독’ 되나

박성국 문화체육부 기자 피맛 뒤 그 단맛을 향해 올랐다, ‘천국의 다리’

오경진 문화체육부 기자·문학평론가 지워지지 않는 ‘오월의 핏자국’… 살아 낸 문장으로 치르는 장례

오경진의 폐허에서 무한으로

박상연·명종원 기자 “‘돈만 주면 다 된다’ 성착취에 무감한 사회, 10대 피해 점점 늘어”

소녀에게, 메시지가 도착했습니다

유용하 과학전문기자 소는 인지 능력 낮다?…축사의 소들, 주인과 외부인 알아본다

유승혁 기자·이지 수습기자 35%의 협상력·1%의 체념…삼성 타결 뒤 번진 중소기업 한숨

박효준·강동용 기자 시도지사 선거 토론회 한 번 하고 끝?…‘최소 3회 보장’ 법안 발의

김현이 기자 “3년에 공장 하나씩” 꿈이 현실로…‘K뷰티 왕국’ 이끈 코스맥스 회장의 집념

정연호 기자 “엄마, 그러면 죽어!” 이웃집 아이가 들은 그날 밤 소름 돋는 아이 목소리의 주인공은?

듣는 그날의 사건현장

김경두 기자 주식 손실 났는데 세금 내라고?…서학개미가 봐야 할 ‘양도세 가이드’

국세청이 알려주지 않는 ‘세테크’

해남 김예슬 기자 “검은 반도체에 600억 베팅”… 생산적 금융 뜬다

이주원 기자 통일부가 쏘아올린 ‘평화적 두 국가’…현실 인정인가, 헌법 위반인가

도쿄 명희진 특파원 日자민당 ‘의원 그룹’ 다시 꿈틀… 총리 주무르는 ‘파벌’ 부활인가

문화체육부 전문기자 KLPGA투어는 ‘기회의 땅’…태국 선수 분짠 우승이 남긴 과제는

세종 강주리 기자 “곧 떼로 난다” 장관까지 나선 러브버그 방제…왜 수도권에 퍼졌나

[세종로의 아침] 청주공항 급성장, 패러다임 변화의 신호탄 / 손원천 문화체육부 선임기자

[서울광장] 머스크의 절대권력, 한국의 성과급 갈등 / 박상숙 논설위원

[기고] 설탕부담금 논란, 골목상권과 ‘공생’으로 풀어라 / 차남수 소상공인연합회 정책개발본부장

[기고] 2030년 재생에너지 100GW 시대…어디에, 어떻게 보급할지 고민해야 / 김현제 에너지경제연구원 원장

[마강래의 도시 톡] ‘고무줄 도시계획’이 더 절실해지는 이유 / 마강래 중앙대 도시계획부동산학과 교수

[양창섭의 클래식 한마디] 포도밭과 구두 상자 / 양창섭 음악칼럼니스트

[열린세상] 민주주의의 꽃, 선거는 만능일까 / 우윤근 법무법인(유)광장 고문·전 러시아 대사

[김정인의 역사프리즘] 지방자치제, 독재의 방패에서 민주주의 보루로 / 김정인 춘천교대 교수

LG전자 마곡업무센터에서 발생한 사건의 성격은?

기사를 다 읽으셨나요? AI 퀴즈로 핵심 점검!

27일서울 강서구 LG전자 마곡업무센터에서 직원 흉기 피습 사건이 발생했다.경찰 과학수사대원들이 조사를 마친 뒤 현장을 떠나고 있다.온라인뉴스부

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