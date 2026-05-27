사회 사건·사고 [포토] ‘흉기 사건 현장’ 조사 마친 과학수사대 기사 소리로 듣기 다시듣기 글씨 크기 조절 글자크기 설정 닫기 글자크기 설정 시 다른 기사의 본문도 동일하게 적용 됩니다. 가 가 가 가 가 공유하기 공유 닫기 페이스북 네이버블로그 엑스 카카오톡 밴드 https://m.seoul.co.kr/news/society/accident/2026/05/27/20260527800003 URL 복사 댓글 0 수정 2026-05-27 15:02 입력 2026-05-27 15:02 1/ 6 이미지 확대 흉기 사건 현장 조사 마친 과학수사대27일서울 강서구 LG전자 마곡업무센터에서 직원 흉기 피습 사건이 발생했다. 경찰 과학수사대원들이 조사를 마친 뒤 현장을 떠나고 있다. 2026.5.27 연합뉴스 이미지 확대 흉기 사건 현장 조사 마친 과학수사대27일서울 강서구 LG전자 마곡업무센터에서 직원 흉기 피습 사건이 발생했다. 경찰 과학수사대원들이 조사를 마친 뒤 현장을 떠나고 있다. 2026.5.27 연합뉴스 이미지 확대 LG 마곡업무센터서 2명 흉기 피습서울 강서구 LG전자 사업장에서 흉기 사건이 발생한 27일 경찰 과학수사대가 사업장을 나서고 있다. 2026.5.27 연합뉴스 이미지 확대 흉기 사건 현장 조사 마친 과학수사대27일 서울 강서구 LG전자 마곡업무센터에서 직원 흉기 피습 사건이 발생했다. 경찰 과학수사대원들이 조사를 마친 뒤 현장을 떠나고 있다. 2026.5.27 연합뉴스 이미지 확대 LG 마곡업무센터서 2명 흉기 피습서울 강서구 LG전자 사업장에서 흉기 사건이 발생한 27일 경찰 과학수사대가 사업장을 나서고 있다. 2026.5.27 연합뉴스 이미지 확대 LG 마곡업무센터서 2명 흉기 피습서울 강서구 LG전자 마곡업무센터에서 직원 흉기 피습 사건이 발생했다. 사진은 사건이 발생한 27일 서울 강서구 LG전자 마곡업무센터 모습. 2026.5.27 연합뉴스 27일서울 강서구 LG전자 마곡업무센터에서 직원 흉기 피습 사건이 발생했다. 경찰 과학수사대원들이 조사를 마친 뒤 현장을 떠나고 있다.온라인뉴스부 Copyright ⓒ 서울신문 All rights reserved. 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지 Q. 기사를 다 읽으셨나요? AI 퀴즈로 핵심 점검! LG전자 마곡업무센터에서 발생한 사건의 성격은? 직원 흉기 피습 시설 화재