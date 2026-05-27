창원서 승용차가 연석·주차버스 들이받아…20대 3명 사망(종합)

세줄 요약 빗길 미끄러짐 뒤 연석·버스 충돌 사고

창원 도심 승용차 탑승자 3명 전원 사망

경찰, 음주 여부와 주차 경위 조사 착수

이미지 확대 사고 현장. 2026.5.27. 창원소방본부 제공

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비가 내리던 27일 새벽 경남 창원 도심에서 20대 3명이 탄 승용차가 도로에 주차된 버스를 들이받는 사고가 발생해 탑승자 전원이 숨졌다.창원중부경찰서 등에 따르면 이날 오전 5시 2분쯤 창원시 성산구 신월동 중앙대로 국민건강보험공단 앞 도로에서 창원시청 방면에서 경남도청 방면으로 달리던 승용차가 도로 연석을 들이받은 뒤, 도로변에 주차된 버스 후미를 충격했다.이 사고로 운전자인 20대 남성 A씨가 현장에서 숨졌다. 함께 타고 있던 20대 남성 동승자 2명도 심정지 상태로 병원에 이송됐으나 모두 목숨을 잃었다. A씨는 이날 부모의 차를 빌려 운전한 것으로 전해졌다.사고 차량은 당시 편도 5차로 중 3차로를 주행하다 빗길에 미끄러지면서 진행 방향이 틀어진 것으로 조사됐다. 이후 5차로에 주차돼 있던 버스 뒷부분을 들이받은 것으로 파악됐다.사고가 난 도로는 오전 9시부터 오후 6시까지만 노상 주차가 허용되는 구간이다. 당시 버스는 황색 복선 구간과 주간 주차 허용 구간에 걸쳐 세워져 있었던 것으로 알려졌다. 다만 경찰은 주차된 버스가 사고의 직접적인 원인을 제공했다고 보기는 어렵다고 보고 있다.경찰은 숨진 운전자와 동승자들을 상대로 채혈을 진행해 음주 여부를 확인하는 한편 버스 기사에 대해서도 차량을 세워 둔 경위와 불법 주차 여부 등을 조사할 계획이다.창원 이창언 기자