[속보] LG 마곡업무센터서 남성 2명 흉기 피습…경찰 용의자 추적 중

세줄 요약 LG 마곡업무센터서 흉기 피습 발생

50대·40대 남성 중상, 생명 지장 없음

협력업체 직원 용의자 추적 중

이미지 확대 서울 영등포구 여의도 LG전자 사옥. 2026.4.7 연합뉴스

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서울 강서구 LG전자 사무실에서 칼부림이 벌어져 경찰이 용의자를 추적 중이다.27일 경찰과 소방당국에 따르면 이날 오전 11시 18분쯤 LG전자 마곡업무센터 2층에서 50대 남성과 40대 남성이 칼에 찔린 채 쓰러져 있다는 신고가 접수됐다.이들은 각각 옆구리와 팔에 중상을 입어 병원으로 이송됐다. 둘 다 생명에는 지장이 없는 상태로 전해졌다.용의자로 지목된 A씨는 LG전자 협력업체 직원으로 파악됐다.A씨는 피해자들에게 직장 내 괴롭힘을 당하다가 순간 화를 참지 못하고 범행했다고 주장하는 것으로 전해졌다.경찰은 A씨의 행방을 쫓고 있다.하승연 기자