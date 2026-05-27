‘청주 노래방 흉기 살해범’ 60세 백승태…신상정보 공개

이미지 확대 충북 청주 한 노래방에서 흉기를 휘둘러 지인 1명을 살해하고 1명을 다치게 한 혐의를 받는 백승태(60)의 이름과 나이, 얼굴 등 신상정보가 27일 공개됐다. 충북경찰청 제공

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청주의 한 노래방에서 지인 2명에게 흉기를 휘둘러 1명을 숨지게 하고 다른 1명에게 중상을 입힌 백승태(60)의 신상이 공개됐다.백씨의 이름과 나이, 얼굴은 27일부터 30일간 충북경찰청 홈페이지에 게시된다. 충북경찰청은 지난 18일 신상정보 공개위원회를 열고 범행의 잔혹성과 피해의 중대성 등을 종합적으로 고려해 그의 신상 정보를 공개하기로 결정했다. 백씨는 위원회 결정에 ‘이의’를 표시했으며, 유예기간이 경과한 이날부터 신상정보가 공개됐다.백씨는 지난 9일 청주시 흥덕구 운천동 한 상가 지하 1층 노래방에서 지인에게 흉기를 휘둘러 1명을 살해하고 1명을 다치게 한 혐의를 받는다. 술에 취한 상태였던 그는 피해자가 각각 잠자고 있던 방에 들어가 미리 준비한 흉기로 범행했다. 백씨는 자신을 무시했다는 이유로 피해자와 다툼을 벌이다 이런 범행을 저지른 것으로 조사됐다.경찰은 백씨가 미리 흉기를 소지하고 있었던 점 등을 토대로 계획범행 여부를 조사했으나 그의 진술에 신빙성이 없어 범행 동기와 관련해 명확한 결론을 내리지 않고 사건을 검찰로 보냈다.문경근 기자