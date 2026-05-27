창원서 승용차가 연석·주차버스 들이받아…20대 2명 사망·1명 중상

승용차 미끄러지며 연석·버스 충격

이미지 확대 사고 차량. 2026.5.27. 창원소방본부 제공

세줄 요약 창원 신월동 도로서 승용차 연석·버스 충돌

20대 운전자와 동승자 1명 사망, 1명 중상

경찰, 안전운전 의무 위반 여부 조사

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27일 새벽 경남 창원에서 승용차가 도로 연석과 주차된 버스를 잇달아 들이받는 사고가 발생해 20대 남성 2명이 숨지고 1명이 크게 다쳤다.경찰 등에 따르면 이날 오전 5시 5분쯤 창원시 성산구 신월동 중앙대로 국민건강보험공단 앞 도로에서 시청 방면에서 도청 방면으로 달리던 승용차가 미끄러지며 도로 연석을 들이받은 뒤, 도로변에 주차된 버스 후미를 충격했다.이 사고로 운전자인 20대 A씨가 현장에서 숨졌으며 함께 타고 있던 동승자 2명 가운데 1명도 목숨을 잃었다. 다른 1명은 중상을 입고 병원으로 옮겨져 치료받고 있다.사고 차량은 당시 편도 5차로 중 3차로를 주행 중이었던 것으로 파악됐다.경찰은 안전운전 의무 위반으로 인한 사고 가능성을 염두에 두고 정확한 경위를 조사하고 있다.창원 이창언 기자