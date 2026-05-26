아내 머리에 불 붙인 50대男 체포… “술 마시지 마” 잔소리에 흉기 위협도

세줄 요약 아내 머리에 스프레이 뿌리고 방화

흉기 들며 살해 협박, 현행범 체포

술 문제 잔소리 뒤 다툼 끝 범행

이미지 확대 경찰·용의자 자료 이미지. 서울신문DB

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충북 청주에서 아내의 머리에 가연성 헤어스프레이를 뿌리고 불을 붙인 남성이 경찰에 붙잡혔다.26일 경찰 등에 따르면 청주 상당경찰서는 특수폭행·특수협박 혐의로 50대 A씨를 현행범 체포해 조사 중이다.A씨는 전날 오후 10시 20분쯤 청주시 수곡동의 한 아파트에서 아내 B(60대)씨의 머리에 헤어스프레이를 뿌린 뒤 라이터로 불을 붙이고, 주방에 있던 흉기를 들고 ‘죽여버리겠다’며 B씨를 위협한 혐의를 받는다.알코올 의존증 치료를 받아온 A씨는 B씨가 술을 마시지 말라고 잔소리하자 다툼을 벌이다 이같은 범행을 저지른 것으로 조사됐다.B씨는 머리카락이 탔으나, 크게 다치지는 않은 것으로 전해졌다.경찰은 재범 우려가 있는 A씨를 입건하고, 가족 동의를 받아 정신병원에 강제 입원 조처한 것으로 알려졌다.이정수 기자