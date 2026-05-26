“초1 여아 몸무게”…창원서 23.63㎏ 슈퍼수박 등장

세줄 요약 창원 대산면서 23.63㎏ 초대형 수박 수확

초1 여아 평균 몸무게와 비슷한 크기 화제

농장주, 우수성 알리며 행정복지센터 기증

이미지 확대 경남 창원시에서 생산된 초대형 수박. 연합뉴스

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경남 창원에서 초대형 수박이 수확돼 주목받고 있다.창원시는 26일 의창구 대산면 월림마을 한 농가에서 최근 23.63㎏의 슈퍼수박이 수확됐다고 밝혔다. 초등학교 1학년 여아 평균 몸무게가 24.2㎏이란 점에서 이 수박은 상당한 크기를 자랑한다. 또 시중에 유통되는 통상 5~10㎏ 크기의 수박보다 배 이상 크다.농장주인 윤정원씨는 최근 대산 수박의 우수성을 알려달라며 이 수박을 대산면 행정복지센터에 기증했다.윤씨는 30여년 동안 수박을 비롯해 토마토 등을 재배해온 베테랑 농업인이다. 그는 과거 창원수박축제 기간에 열린 수박 품평회에서 2018년, 2019년 두 차례 연속으로 대상을 받았다. 대산면 행정복지센터는 이번 주까지 슈퍼수박을 전시할 예정이다.윤씨는 “올해 기상 여건이 좋아 수박 생육 상태가 전반적으로 양호했다”며 “정성을 들여 재배한 수박이 좋은 결과로 이어져 보람을 느낀다”고 말했다.한편, 2024년 7월 일본 구마모토시 기타구에서 열린 점보 수박 품평회에서 무게 111㎏, 둘레 169㎝, 길이 89㎝ 크기의 수박이 등장해 화제를 모았다.문경근 기자