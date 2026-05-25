“라면에 휴식가능”…중국인 ‘사랑방’된 인천공항 수유실

세줄 요약 인천공항 수유실, 컵라면 식사 공간화 논란

중국 SNS에 이용 후기와 위치 안내 확산

영유아·임산부 전용 공간 훼손 지적

이미지 확대 일부 중국인 관광객이 인천공항 수유실에서 컵라면을 끓여 먹는 ‘취식 장소’로 공유하고 있어 논란이다. 샤오홍슈 캡처

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일부 중국인 관광객이 인천공항 수유실을 ‘식사·휴식 장소’로 공유하고 있어 논란이다.최근 중국 샤오홍슈 등 소셜미디어(SNS)에는 인천공항 수유실에서 컵라면을 먹었다는 경험담과 이용 후기가 잇따라 공유되고 있다. 일부 게시물 작성자는 공항 내에서 뜨거운 물을 찾기 어려웠다고 주장하며 수유실을 이용해야 한다고 소개했다.한 게시물 작성자는 “처음에는 이런 문제를 전혀 예상하지 못했다. 물을 마시다 보니 공항 대부분이 냉수였다”며 “뜨거운 물을 찾기 위해 터미널 전체를 돌아다녔고 결국 수유실에서 발견했다”고 했다.또 다른 작성자는 “인천공항 T1에서 컵라면을 먹는 방법을 정리했다”며 “미국에서 돌아오는 길 너무 라면을 먹고 싶어 공항에서 한 그릇을 해결했다”고 했다.일부 게시물에서는 수유실 실제 위치까지 상세히 안내하는 글도 퍼지고 있다. 해당 공간이 사실상 대체 식사·휴식 공간처럼 공유되고 있는 셈이다.실제로 수유실이 필요한 영유아 동반 이용객의 불편이 제기되고 있다. 이렇다 보니 민폐 이용객으로 인해 영유아를 동반한 보호자들이 피해를 보는 사연도 등장하고 있다. 일부 SNS에는 “이유식 먹이고 있는 20분 동안 4~5명이 컵라면에 물 받으러 왔다. 정수기에 라면 국물이 다 튀어 있었다”, “잠자는 외국인도 봤다”는 등의 경험담이 올라왔다.인천공항 유아 휴게실은 본래 영유아와 임산부를 위한 공간이다. 현장 안내문에는 “3세 미만 유아와 임산부, 동반 보호자 1인만 이용할 수 있으며 취침 및 음식물 섭취는 금지된다”고 공지했다.문경근 기자