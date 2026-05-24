청주서 성매매 女 14명·성매수 男 12명 불시 단속에 딱 걸렸다

세줄 요약 마사지 업소 위장 성매매 업소 적발

여성 14명 체포, 남성 12명 적발

업주 불구속 입건, 운영 실태 조사

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마사지 업소를 가장해 수년간 성매매 업소를 운영한 업주와 불법체류 신분의 성매매 여성들이 경찰에 붙잡혔다.24일 경찰에 따르면 충북경찰청은 청주시 흥덕구 복대동에서 성매매 업소를 운영한 혐의(성매매처벌법 위반)로 업주 A(30대)씨를 불구속 입건했다.앞서 경찰은 지난 12일 A씨의 매장을 불시 단속해 성매매 여성 14명을 현행범 체포하고 성매수 남성 12명을 적발했다.성매매 여성 14명 중 13명은 중국 국적 불법체류자이며, 1명은 중국 귀화 여성인 것으로 알려졌다. 또한 A씨는 수년간 성매매 업소를 운영한 것으로 전해졌다.경찰은 성매매처벌법 위반 혐의로 A씨를 불구속 입건해 정확한 운영 실태 등을 조사 중이다.하승연 기자