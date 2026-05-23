불매운동에도 ‘스타벅스 카카오 선물하기’ 1~3위 싹쓸이

세줄 요약 탱크데이 논란에도 스타벅스 선물권 상위권 유지

카카오 선물하기 카페 교환권 1~3위 싹쓸이

생일·감사·답례 수요와 충전용 구매 지속

이미지 확대 지난 21일 광주 서구 광천동 이마트 광주점 앞에서 열린 기자회견에서 광주·전남 시민단체 관계자들이 5·18 ‘탱크데이’ 행사로 물의를 빚은 스타벅스 코리아와 정용진 회장을 규탄하고 있다. 2026.5.21. 연합뉴스

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최근 ‘탱크데이’ 논란으로 촉발된 스타벅스의 불매운동에도 카카오톡 선물하기에서는 여전히 상위권을 유지하고 있다.23일 업계에 따르면 이날 오후 9시 기준 카카오톡 선물하기 ‘교환권-카페’ 카테고리에서 스타벅스 상품은 인기 순위 1~3위를 차지하고 있다. 1위는 1만 3900원 상당의 ‘아메리카노 2잔+디저트 세트’였고, 2위와 3위에는 각각 3만원권과 5만원권 e카드 교환권이 올랐다.스타벅스는 이번 논란 전부터 카카오톡 선물하기에서 강한 존재감을 보여왔다. 카카오에 따르면 스타벅스 상품권의 거래 건수나 거래액을 공개하지 않았지만, 2019년부터 7년 연속 1위라는 사실 자체가 소비자 선호의 경쟁력을 증명한다.특히 생일, 감사, 답례 등 가벼운 선물 수요에서 스타벅스 교환권이 여전히 많이 선택되고 있다는 점은 순위에서 드러난다. e카드 교환권이 선물뿐만 아니라 본인이 구매해 충전용으로 쓰는 경우도 적지 않다.앞서 스타벅스 논란은 지난 18일 5·18 민주화운동 기념일에 ‘탱크데이’라는 이름의 프로모션을 진행하면서 시작됐다. 군사 이미지를 떠올리게 하는 표현이 역사적 맥락을 고려하지 못하면서 논란이 됐다.사건이 커지자 정용진 신세계그룹 회장은 지난 19일 대국민 사과문을 내고 공식 사과했다. 스타벅스코리아도 이후 사과문을 내고 “5·18 민주화운동 영령과 유가족 그리고 국민 여러분께 크나큰 상처를 안겨드려 다시 한번 머리 숙여 사죄의 말씀을 드린다”고 밝혔다.문경근 기자