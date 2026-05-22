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모자 푹 눌러쓴 피의자 “김규리 집 왜 침입했나” 질문에 ‘묵묵부답’

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신진호 기자
신진호 기자
수정 2026-05-22 16:22
입력 2026-05-22 16:22
세줄 요약
  • 김규리 자택 침입 강도·상해 혐의 피의자 출석
  • 취재진 질문에 묵묵부답, 범행 동기 함구
  • 피해자들 탈출 후 도움 요청, 김규리 골절·타박상
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법원 출석하는 배우 김규리씨 자택 침입 강도 행각 40대 A씨
법원 출석하는 배우 김규리씨 자택 침입 강도 행각 40대 A씨 배우 김규리씨 자택 침입 강도 행각을 벌인 40대 A씨가 22일 오후 서울 서초구 서울중앙지방법원에서 열린 강도상해 혐의 구속 전 피의자 심문(영장실질심사)에 고개를 숙인 채 출석하고 있다. 2026.05.22. 뉴시스


배우 김규리씨 자택에 침입해 강도 행각을 벌인 혐의로 체포된 40대 남성이 22일 모습을 드러냈다.

전날 경찰에 체포된 40대 A씨는 이날 오후 3시 30분 서울중앙지법 이종록 영장전담 부장판사 심리로 열리는 구속 전 피의자 심문(영장실질심사)을 받기 위해 오후 2시 50분 법원에 도착했다.

모자를 눌러쓰고 나타난 A씨는 “배우 김규리씨 자택에 왜 침입했나”, “범행을 미리 계획했나” 등을 묻는 취재진의 질문에 고개를 푹 숙인 채 아무 답변도 하지 않았다.

그는 “현금을 요구하며 협박한 사실을 인정하는지”나 “피해자에게 할 말 있는지” 등의 물음에도 묵묵부답으로 일관했다.

A씨는 지난 20일 오후 9시쯤 김규리가 거주하는 서울 종로구 북촌한옥마을의 주택에 들어가 금품을 요구하고 폭행해 김규리와 다른 여성을 다치게 한 혐의(강도·상해 혐의)를 받는다.

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배우 김규리. 인스타그램
배우 김규리. 인스타그램




당시 집 안에 있던 김규리와 다른 여성은 A씨의 감시가 소홀해진 틈을 타 집 밖으로 빠져나와 행인에게 도움을 요청했다. 김규리는 골절·타박상 등으로 다친 상태였던 것으로 전해졌다.

신진호 기자
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