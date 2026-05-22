지인 집에 방문했다가… 애완견에 물려 50대 손가락 절단

세줄 요약 제주서 반려견 물림 사고 연이어 발생

지인 집 방문 50대, 소형견에 손가락 절단

대형견 공격까지 겹쳐 주민 불안 확산

이미지 확대 21일 오후 6시 6분쯤 제주시 연동의 한 주택에서 50대 A씨가 소형견(비숑)에 손을 물리는 사고가 발생했다. 서울신문DB

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제주에서 반려견 물림 사고가 잇따르며 주민 불안이 커지고 있다.최근 치매 노인을 찾으러 나선 가족이 대형견에 물린 데 이어 이번엔 소형견에 손가락 일부가 절단되는 사고가 발생했다.22일 제주도소방안전본부와 경찰 등에 따르면 전날 오후 6시 6분쯤 제주시 연동의 한 주택에서 50대 A씨가 소형견(비숑)에 손을 물렸다는 신고가 119에 접수됐다.이 사고로 A씨는 오른손 세 번째 손가락 일부가 절단돼 병원으로 옮겨져 치료를 받았다. A씨는 지인의 집을 방문했다가 변을 당한 것으로 알려졌다.경찰은 당시 반려견 관리 상태와 사고 경위 등을 조사하고 있다.앞서 지난 14일 오후 10시 18분쯤에는 서귀포시 중문동의 한 단독주택에서 대형견이 주민들을 공격하는 사고도 발생했다.이 사고로 치매 증상이 있는 70대 남성이 목 부위를 크게 다쳐 병원 치료를 받고 있다. 아버지를 구하려던 40대 딸과 10대 손녀도 팔 부위를 물려 응급처치를 받았다.경찰 조사 결과 70대 치매노인은 이웃집 마당에 들어갔다가 먼저 공격을 받은 것으로 파악됐다. 이후 가족들이 아버지를 찾으러 현장에 들어갔다가 개를 제지하는 과정에서 잇따라 다친 것으로 조사됐다.제주에서는 이른바 ‘마당견’을 목줄 없이 풀어 키우는 경우가 적지 않아 반려견 목줄과 입마개 착용, 사육 공간 관리 등 기본적인 안전수칙 준수가 필요하다는 지적이 나온다.경찰은 정확한 사고 경위와 과실 여부를 조사 중이다.제주 강동삼 기자