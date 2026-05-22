“위조 지폐인 줄 몰랐다”… 중국인 女관광객 지폐 96장 환전하려다 덜미

환전소 2곳서 위조된 100위안권 지폐 원화 환전 혐의

환전소 업주 지폐 상태 수상히 여겨 경찰에 신고 긴급체포

이미지 확대 제주동부경찰서는 사기 및 위조통화행사 혐의로 중국인 관광객을 불구속 송치했다. 제주 강동삼 기자

세줄 요약 제주 환전소 두 곳서 위조 위안화 환전 시도

100위안권 96장, 약 210만원 상당 적발

업주 신고로 긴급체포 뒤 검찰 송치

Copyright ⓒ 서울신문 All rights reserved. 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지

제주에서 위조된 중국 위안화를 원화로 환전한 20대 중국인 관광객이 검찰에 넘겨졌다.제주동부경찰서는 사기 및 위조통화행사 혐의로 중국인 관광객 A(20대·여)씨를 불구속 송치했다고 22일 밝혔다.A씨는 지난 7일 제주시 내 환전소 2곳에서 위조된 100위안권 지폐 96장을 원화로 환전한 혐의를 받는다. 액수는 한화 약 210만원 상당이다.경찰에 따르면 A씨는 제주시 연동의 한 환전소에서 위조지폐 10장을 먼저 환전한 뒤 다른 환전소로 이동해 추가로 86장을 환전하려 한 것으로 조사됐다.그러나 두 번째 환전소 업주가 지폐 상태를 수상히 여겨 경찰에 신고했고, 출동한 경찰은 현장에서 A씨를 긴급체포했다.A씨는 경찰 조사에서 “위조지폐인 줄 몰랐다”는 취지로 진술한 것으로 전해졌다.경찰은 위조지폐 입수 경위와 공범 여부 등을 조사한 뒤 지난 12일 A씨를 검찰에 송치했다.주에서 위조된 중국 위안화를 한국 돈으로 환전한 20대 중국인이 검찰에 넘겨졌다.제주동부경찰서는 사기 및 위조통화행사 혐의로 20대 중국인 관광객 여성 A씨를 불구속 송치했다고 22일 밝혔다.A씨는 지난 7일 제주시에 있는 환전소 2곳에서 위조된 100위안짜리 지폐 96매(약 212만원)를 원화로 환전한 혐의를 받는다.A씨는 제주시 연동의 위치한 환전소에서 100위안짜리 지폐 10매를 환전한 뒤 장소를 옮겨 제주시 삼도2동의 환전소에서 86매를 환전한 것으로 조사됐다.A씨는 위조지폐인 것을 확인한 두 번째 환전소 측의 신고를 받고 출동한 경찰에 의해 긴급 체포됐다.A씨는 “위조지폐인 것을 몰랐다”고 경찰에 진술한 것으로 알려졌다.경찰은 지난 12일 A씨를 검찰에 불구속 송치했다..............제주에서 위조된 중국 화폐 위안을 한화로 환전한 20대 중국인이 검찰에 넘겨졌다.제주동부경찰서는 중국이 관광객 A(20대·여)씨를 사기 및 위조통화행사 혐의로 불구속 송치했다고 22일 밝혔다.A씨는 이달 7일 제주시 소재 환전소 2곳에서 위조된 100위안 지페 96매를 환전한 혐의를 받는다. 한화 210만원 상당이다.A씨는 첫 번째 환전소에서 100위안 위조지폐 10장을 환전해 이동한 것으로 나타났다.또다른 환전소에서 환전을 시도하다가 수상함을 눈치챈 업주가 경찰에 신고했다.A씨는 출동 경찰에 의해 긴급체포됐다. 그는 경찰조사에서 ‘위조지폐인줄 몰랐다’는 취지의 진술을 한 것으로 전해졌다.A씨는 이달 12일 검찰에 송치됐다...............제주에서 위조된 위안화를 한화로 바꾸려 한 중국인이 검찰에 넘겨졌다.제주동부경찰서는 사기 및 위조통화행사 혐의로 중국인 관광객 A 씨(20대·여)를 불구속 송치했다고 21일 밝혔다.A 씨는 지난 7일 제주시에 있는 환전소 2곳에서 100위안짜리 위조지폐 96매(약 211만 원)를 원화로 바꾸려 한 혐의다.A 씨는 첫 번째 환전소에서는 10매를 환전했으나 두 번째 환전소에서는 위조지폐가 들통난 것으로 전해졌다.A 씨는 “위조지폐인지 몰랐다”며 범행을 부인하는 것으로 전해졌다.제주 강동삼 기자