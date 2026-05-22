국힘 선거운동원, 대구서 길거리 유세 중 폭행 당해…경찰 수사

박새롬 수성구의원 후보 선거운동원 피습

이미지 확대 지난 21일 오후 대구 수성구 범물동에서 선거운동을 하던 중 신원을 알 수 없는 남성에게 폭행을 당한 박새롬 국민의힘 수성구의원 후보의 선거운동원 A씨가 입술이 찢어지고 턱이 부어오르는 부상을 입었다. 박새롬 수성구의원 후보 제공

세줄 요약 대구 수성구 유세 중 선거운동원 폭행 발생

신원 미상 남성, 욕설 뒤 머리로 들이받음

경찰, CCTV·목격자 진술로 용의자 특정

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6·3 지방선거 공식 선거운동 첫날 대구 수성구의원의 선거운동원이 신원을 알 수 없는 남성에게 폭행을 당해 경찰이 수사에 나섰다.22일 대구경찰청 등에 따르면 전날 오후 5시 50분쯤 수성구 범물동 동아백화점 인근에서 박새롬 국민의힘 대구 수성구의원 후보 측 선거운동원 A(60대)씨가 신원 미상의 남성에게 폭행당했다.당시 A씨는 다른 선거운동원들과 선거운동을 하고 있었는데, 한 남성이 욕설을 하며 다가와 머리로 들이받았다. 이를 목격한 주민들이 경찰에 신고한 것으로 알려졌다. A씨는 입술이 찢어지고 턱 부위가 부어오르는 부상을 입었다.박 후보는 “선거운동원에 대한 폭행은 단순한 개인을 향한 폭력이 아니라 선거의 가치를 훼손하는 행위”라며 “불의한 폭력 앞에 절대 위축되거나 굴하지 않겠다”고 밝혔다.경찰은 주변 폐쇄회로(CC)TV와 목격자 진술을 확보해 해당 남성의 신원을 파악한 상태다. 경찰 관계자는 “검거 후 공직선거법 위반 등 혐의를 적용해 처벌하는 방안을 검토하겠다”고 말했다.대구 민경석 기자