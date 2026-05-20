1년 만에 같은 장소서 또 카트사고… 이번엔 9세 아동 혀 절단

레저용카트 타다가 구조물과 충돌 혀 깨물어

지난해 카트전복사고 난 테마파크서 또 사고

이미지 확대 서귀포시 한 테마파크에서 9세 아동이 카트를 몰다가 구조물에 부딪히는 사고가 발생했다. 사진은 지난해 같은 장소에서 발생했던 카트 전복 사고 현장 모습. 제주도소방안전본부 제공

세줄 요약 서귀포 테마파크 카트 충돌로 아동 부상

9세 어린이 혀끝 3~4㎝ 부분 절단

지난해 같은 장소서 10대 사망 사고

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제주 서귀포시의 한 테마파크에서 레저용 카트를 타던 어린이가 다치는 사고가 또다시 발생했다. 지난해 같은 장소에서 10대 이용객이 숨진 지 1년여 만이다.20일 제주소방안전본부 등에 따르면 전날 오전 11시 8분쯤 서귀포시 목장카페의 카트체험장에서 “레저용 카트가 구조물과 충돌했다”는 신고가 접수됐다.사고는 9세 어린이와 보호자가 함께 탄 2인승 카트가 주행 중 코스를 벗어나 이탈방지용 타이어와 충돌하면서 발생한 것으로 파악됐다. 이 사고로 어린이가 깜짝 놀라면서 혀를 깨물었고 혀끝마디 3~4㎝가 부분 절단돼 병원으로 이송된 것으로 전해졌다.경찰과 관계당국은 정확한 사고 경위를 조사하고 있다.해당 테마파는 지난해 5월 29일 커브 구간을 돌던 1인승 카트가 이탈방지용 타이어를 들이받은 뒤 전복되면서 화재가 발생했고, 카트를 운전하던 10대 A군이 전신 3도 화상을 입었다. A군은 20여일간 치료를 받았지만 같은 해 6월 22일 결국 숨졌다.제주 강동삼 기자