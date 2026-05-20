술 먹고 10대 여아 납치하려다… 미수에 그친 60대 남성

세줄 요약 제주 빌라 주차장서 10대 여학생 납치미수

음주한 60대 남성, 엘리베이터 앞서 강제 시도

여학생 탈출 뒤 신고, 경찰 긴급 체포

이미지 확대 제주동부경찰서는 미성년자약취미수 혐의로 60대 남성 A씨를 긴급 체포해 조사하고 있다. 제주 강동삼 기자

Copyright ⓒ 서울신문 All rights reserved. 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지

제주에서 귀가하던 10대 여학생을 납치하려 한 60대 남성이 경찰에 붙잡혔다.제주동부경찰서는 미성년자약취미수 혐의로 60대 남성 A씨를 긴급 체포해 조사하고 있다고 20일 밝혔다.경찰에 따르면 A씨는 지난 19일 오후 4시 30분쯤 제주시내 한 빌라 주차장에서 귀가 중이던 10대 여학생 B양을 강제로 데려가려 한 혐의를 받는다. 당시 A씨는 음주를 한 상태였던 것으로 전해졌다.B양은 엘리베이터를 기다리던 중 A씨에게 붙잡혔으나 뿌리치고 달아난 뒤 부모에게 피해 사실을 알렸다. 신고를 접수한 경찰은 곧바로 출동해 A씨를 긴급 체포했다.경찰은 정확한 사건 경위를 조사하는 한편 A씨에 대해 구속영장을 신청할 방침이다.제주 강동삼 기자