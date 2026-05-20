국힘 거제시장 후보 “공적 소통 책임 통감”…5·18 SNS 댓글 논란 사과

스타벅스 표현 논란 속 댓글…부적절성 도마

김선민 후보 “국민께 상처...저의 불찰” 사과

이미지 확대 논란이 된 게시글과 댓글. 지금은 삭제됐다. 2026.5.19. 국민의힘 충북도당 스레드

세줄 요약 5·18 관련 SNS 댓글 논란으로 후보 사과

공적 소통 책임 통감, 국민·시민에 유감 표명

SNS 운영 재점검과 내부 교육 강화 약속

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국민의힘 김선민 거제시장 후보가 5·18 민주화운동 관련 SNS(사회관계망서비스) 댓글 논란에 대해 공식으로 사과했다.김 후보는 지난 19일 발표한 사과문에서 “역사적 아픔과 국민 정서를 충분히 고려하지 못한 부적절한 행동이 발생했다”며 “결과적으로 국민께 상처를 드렸다”고 밝혔다. 이어 “모든 것은 후보인 저의 불찰”이라며 “공적 소통에 대한 책임을 깊이 통감한다”고 말했다.논란은 국민의힘 충북도당 공식 스레드(Threads) 계정에 올라온 게시글에서 시작됐다.지난 18일 충북도당 계정에는 “내일 스벅(스타벅스) 들렀다가 출근해야지 굿나잇”이라는 글이 게시됐다. 이에 김 후보 캠프 SNS 홍보팀 계정이 “가서 샌드위치 먹어야징”이라는 댓글을 남겼고, 충북도당 계정은 다시 “내일 아침은 샌드위치당”이라고 답글을 달았다.문제는 당시 스타벅스코리아의 텀블러 프로모션을 둘러싼 논란이 한창 이어지고 있었다는 점이다. 특히 댓글은 스타벅스코리아가 표현 논란으로 공식 사과를 발표한 직후 작성된 것으로 알려져 ‘해당 사안을 가볍게 소비한 것 아니냐’는 비판이 제기됐다.캠프 측은 “김 후보 본인이 아닌 SNS 운영 담당자가 작성한 댓글”이라며 “5·18 민주화운동이나 1987년 박종철 열사 고문치사 사건을 염두에 둔 것은 아니다”라고 해명했다. 이어 “정치적 논란 소지가 있다고 판단해 댓글을 삭제했다”고 밝혔지만 비판은 이어졌다.김 후보는 사과문에서 “비록 악의적 의도는 없었다 하더라도 공적 책임을 지는 정치조직으로서 부족함이 있었다”며 “국민 여러분과 거제시민 여러분께 진심으로 사과드린다”고 밝혔다.이어 “SNS 운영 체계를 전면 재점검하고 역사와 사회적 책임에 대한 내부 교육과 관리도 강화하겠다”며 재발 방지 의지를 밝혔다. 그는 “공적 조직의 온라인 소통 역시 사회적 역사 인식과 국민 정서를 세심하게 고려해야 한다는 점을 깊이 새기겠다”고 덧붙였다.앞서 국민의힘 충북도당도 관련 게시글과 댓글을 모두 삭제하고 사과했다.도당은 “부적절한 게시물로 인해 유가족과 국민께 심려를 끼쳐드린 점 진심으로 사과드린다”며 “5·18 민주화운동의 역사적 의미와 희생자들의 아픔을 깊이 헤아리지 못한 명백한 잘못”이라고 밝혔다.이어 “엄숙한 날에 상처를 드린 점에 대해 깊이 책임을 통감한다”며 “게시물 작성·관리 전반을 점검해 재발 방지에 힘쓰겠다”고 전했다.스타벅스코리아는 제46주년 5·18 민주화운동 기념일인 지난 18일 텀블러 프로모션을 진행하며 ‘탱크데이’, ‘책상에 탁’ 등의 문구를 사용해 논란을 빚었다. 해당 표현이 당시 계엄군의 탱크 진입과 박종철 열사 고문치사 사건을 연상시킨다는 지적이 온라인을 중심으로 확산했다.이후 정용진 신세계그룹 회장이 대국민 사과문을 발표하고 스타벅스도 공식 사과에 나섰지만 파장은 이어지고 있다.거제 이창언 기자