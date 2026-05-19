스타벅스 ‘탱크데이’ 논란 속 5·18재단 홈페이지 ‘디도스 추정’ 공격받아

세줄 요약 스타벅스 문구 논란 뒤 재단 홈페이지 공격 정황

다수 IP 반복 접속 확인, 디도스 가능성 조사

속도 제한 적용, 일반 이용자 이용은 정상

이미지 확대 5·18기념재단 홈페이지 캡처

이미지 확대 5·18민주화운동 46주년을 맞은 18일 스타벅스가 진행한 ‘탱크데이’ 행사가 논란이 일고 있다. 온라인 커뮤니티 캡처

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5·18기념재단 홈페이지가 19일 디도스(DDoS·분산서비스거부) 추정 공격을 받아 재단이 대응에 나섰다.공교롭게도 이번 사이버 공격은 5·18 민주화운동 46주년인 전날 스타벅스 코리아의 ‘탱크데이’ 논란이 이날까지 이어지던 가운데 벌어졌다.이날 재단에 따르면 전날부터 재단 홈페이지에서 출처를 알 수 없는 다수의 IP가 반복적으로 접속을 시도하는 정황이 확인됐다.재단은 특정 IP들이 짧은 시간 동안 대량의 접속을 반복하며 서버에 과부하를 유발하려 한 것으로 보고 디도스 공격 가능성을 조사하고 있다.전날 스타벅스 코리아가 텀블러 프로모션을 진행하는 과정에서 행사 날짜인 5월 18일에 ‘탱크데이’, ‘책상에 탁!’이라는 문구 등을 홍보 이미지에 사용해 민주화운동 폄훼 논란이 일었다.이에 재단은 규탄 성명을 발표하고 이를 홈페이지 보도자료 게시판에 게재한 상태였다.이후 보도자료 게시판과 홈페이지 전반에서 다중 접속 사례가 잇따라 확인되자 재단은 1분당 120회 이상 접속하는 IP에 대해 속도 제한 조치를 적용하는 등 대응하고 있다.재단은 지난해 12월 12일에도 일시적으로 트래픽이 급증하는 디도스 공격을 받은 적이 있다고 설명했다. 전두환과 노태우가 주도하는 신군부는 1979년 12월 12일 군사반란을 일으켰고, 이에 대한 저항이 1980년 5·18 민주화운동으로 이어졌다.재단 관계자는 “현재 일반 이용자들의 홈페이지 이용에는 큰 문제가 없는 상황”이라며 “접속 기록과 홈페이지 데이터를 분석하며 정확한 원인을 파악하고 있다”고 말했다.신진호 기자