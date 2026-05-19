50대 운전 SUV가 7세 여아 밟고 지나가… 닥터헬기 이송 중 끝내 숨져

세줄 요약 보령 아파트 단지 SUV 역과 사고 발생

7세 여아 심정지 이송 뒤 끝내 사망

경찰, 전방주시·속도 등 경위 조사

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충남 보령의 한 아파트 단지에서 7세 여아가 스포츠유틸리티차(SUV)에 치여 숨지는 사고가 발생했다.19일 경찰과 소방당국 등에 따르면 전날 오후 5시 50분쯤 보령시 죽정동의 한 아파트 단지 내에서 A양이 주행 중인 SUV에 치였다.이 사고로 크게 다쳐 의식을 잃은 A양은 심정지 상태로 인근 병원으로 옮겨졌다가 닥터헬기로 다시 천안 단국대병원으로 이송되던 중 끝내 숨졌다.사고는 50대 여성 운전자 B씨가 몰던 SUV가 주행 도중 A양을 미처 보지 못하고 들이받은 뒤 그대로 역과(밟고 지나감)한 것으로 경찰은 보고 있다.B씨는 사고 당시 음주나 약물을 투여한 상태는 아닌 것으로 파악됐다.경찰은 B씨를 교통사고처리특례법상 치사 혐의로 입건하고 사고 당시 차량 속도와 운전자의 전방주시 여부 등 자세한 경위를 조사하고 있다.이정수 기자