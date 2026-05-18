용인 아파트서 30대 남성 추락 사망… 중상 입은 70대 부친 집에서 발견

세줄 요약 용인 아파트서 30대 남성 추락 사망

세대 안 70대 부친, 폭행 추정 중상 발견

경찰, 부친 폭행 뒤 추락 여부 수사 착수

이미지 확대 경찰 자료 이미지. 서울신문DB

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경기 용인의 한 아파트에서 30대 남성이 아버지를 폭행한 뒤 추락해 숨지는 사건이 발생해 경찰이 수사에 나섰다.18일 경찰 등에 따르면 이날 오전 10시쯤 용인시 처인구 한 아파트 단지에서 “사람이 떨어졌다”는 목격자 신고가 접수됐다.아파트에서 추락한 30대 남성 A씨는 현장에서 사망했다.A씨가 거주하던 아파트 세대 내에서는 그의 70대 부친 B씨가 폭행에 의한 것으로 추정되는 중상을 입은 채 발견됐다.B씨는 현재 병원으로 옮겨져 치료받고 있다.경찰은 폭행 피해 사실 여부 등 자세한 사건 경위를 조사할 예정이다.이정수 기자