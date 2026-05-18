[속보] “우리 헤어지자” 이별 통보에…50대 남성, 사귀던 女 차에 태워 감금

세줄 요약 이별 통보 뒤 차량 감금 사건 발생

50대 남성 스토킹·감금 혐의 구속

경찰, 관계성 범죄로 수사 진행

이미지 확대 서울신문DB

Copyright ⓒ 서울신문 All rights reserved. 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지

사귀던 여성이 이별을 통보하자 차량에 태워 감금한 50대 남성이 붙잡혔다.18일 서울 노원경찰서는 사귀던 여성을 차량에 태워 감금한 혐의(스토킹·감금)로 50대 남성 A씨를 지난 16일 구속했다고 밝혔다.A씨는 지난 14일 피해 여성 B씨의 직장 근처인 서울 성북구에서 B씨를 차량에 태워 2시간가량 내리지 못하게 한 혐의를 받는다. 그는 같은 날 노원구 노원역 인근에서 경찰에 붙잡혔다.A씨는 교제하던 B씨가 이별을 통보하자 범행을 저지른 것으로 조사됐다. 경찰은 이번 범행을 ‘관계성 범죄’로 보고 수사를 이어가고 있다.관계성 범죄는 가정폭력과 아동학대, 스토킹 등 친밀한 관계를 기반으로 벌이는 범행을 일컫는 말이다.하승연 기자