“낙석 위험 끝”… 세계유산 제주 만장굴, 2년 5개월 만에 다시 열린다

안전 보강·탐방 환경 개선 공사 마무리 오는 30일 재개방

이미지 확대 지난 2023년 12월 구좌읍 소재 용암동굴인 만장굴 입구 상층부 지점 1곳에서 낙석이 발생한 모습. 제주도 제공

이미지 확대 낙석 모습. 제주도 제공

세줄 요약 낙석 사고로 닫혔던 만장굴, 30일 재개방

안전 점검·탐방로 개선 공사 마무리

데크·조명 교체로 관람 환경 전면 보강

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유네스코 세계자연유산인 제주 만장굴이 낙석 사고로 문을 닫은 지 2년 5개월 만에 다시 관광객을 맞는다. 폐쇄 이후 안전 보강과 탐방 환경 개선 공사를 마무리하면서 오는 30일 재개방된다.만장굴은 ‘거문오름 용암동굴계’에 속한 대표적인 용암동굴로, 세계유산적 가치와 관광 명성을 동시에 지닌 제주 대표 명소다.제주도 세계유산본부는 “만장굴 내 탐방로 환경개선 사업과 안전 점검을 마치고 운영 준비가 완료됨에 따라 30일부터 일반 탐방객 입장을 재개한다”고 18일 밝혔다.만장굴은 2023년 12월 29일 출입구 상층부에서 낙석이 발생하면서 긴급 폐쇄됐다. 당시 탐방로 입구 약 5ｍ 높이에서 지름 70㎝ 크기의 암석이 떨어져 계단 난간 일부가 파손됐지만 인명 피해는 없었다.현장 조사에 나선 세계유산본부는 동굴 입구의 결빙이 녹는 과정에서 암석이 이완되며 낙석이 발생한 것으로 추정했다. 당초 2024년 2월부터 탐방로 정비공사를 위해 휴관할 예정이었지만, 사고 발생 이후 일정을 앞당겨 전면 통제에 들어갔다.이후 국가유산청과 제주도는 추가 낙석 가능성에 대한 안전 진단과 보강 작업을 진행했다. 또 동굴 내부 탐방로 약 1㎞ 구간의 데크와 조명을 전면 교체하는 등 관람 환경 개선 사업도 함께 추진했다.세계유산본부 관계자는 “천연동굴 특성상 원형 보존과 탐방객 안전 확보를 동시에 고려해야 해 공사 과정에서 전문가 기술 자문과 정밀 검토를 반복했다”며 “이 때문에 사업 마무리가 예정보다 다소 늦어졌다”고 설명했다.만장굴은 거문오름에서 분출한 용암이 흘러 형성된 용암동굴이다. 해안사구의 영향으로 동굴 내부에는 석회동굴의 종유석과 비슷한 생성물이 발달해 있어 학술적 가치가 높다. 유네스코 세계자연유산과 세계지질공원, 천연기념물로 동시에 지정된 세계적 자연유산이기도 하다.특히 연중 서늘한 동굴 내부 기온 덕분에 여름철 관광객들에게 인기가 높다. 폐쇄 전까지는 해마다 50만명 안팎의 관광객이 찾았다.만장굴은 1946년 당시 김녕국민학교 교사였던 부종휴와 학생들로 구성된 ‘꼬마 탐험대’가 발견해 세상에 알려진 일화로도 유명하다.제주 강동삼 기자