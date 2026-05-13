“설레는 제주 여행, 방심하면 악몽돼요”… 제주 5년간 렌터카 사고로 4000여명 부상

렌터카 교통사고 5년간 2414건…전체의 11.4% 차지
26명 사망·4032명 부상… 20대 23.6% 사고 최다
자치경찰, 초보 운전자 대여 자격 확인 등 사고 예방 관리
여행 성수기를 앞두고 제주도 자치경찰단이 렌터카 교통사고 특별관리에 나선 가운데 최근 5년간 제주에서 발생한 렌터카 사고로 26명이 숨지고 4000여명이 다친 것으로 나타났다.
13일 제주특별자치도 자치경찰단에 따르면 2021년부터 2025년까지 도내 렌터카 교통사고는 총 2414건 발생했다. 이 사고로 26명이 사망하고 4032명이 부상을 입었다.
렌터카 사고는 제주 전체 교통사고의 11.4%를 차지했다. 전국 광역 지방자치단체 가운데 렌터카 사고 비중이 두 자릿수를 기록한 곳은 제주가 유일하다. 관광객 이동의 상당 부분이 렌터카에 의존하는 제주 특유의 교통환경이 반영된 결과로 풀이된다.
특히 사고를 낸 렌터카 운전자 연령대는 20대가 23.6%로 가장 많았다. 이어 40대 20.4%, 50대 20.0% 순이었다. 초행길과 낯선 도로환경에 익숙하지 않은 젊은층 운전자들의 사고 위험이 상대적으로 높은 것으로 분석됐다.
실제 지난해 11월 제주시 우도에서는 렌터카가 전복되면서 14명의 사상자가 발생했고, 같은 해 9월 서귀포시에서도 렌터카 사고로 8명의 사상자가 나오는 등 대형 사고가 잇따랐다.
이에 따라 자치경찰단은 5~6월을 ‘렌터카 교통사고 특별관리 기간’으로 정하고 사고 예방 활동을 강화하기로 했다.
자치경찰단은 지난 7일 도내 렌터카조합과 113개 렌터카 업체에 협조 서한문을 보내 ▲20대 및 운전경력 1년 미만 초보 운전자 대여 자격 확인 강화 ▲좁은 도로와 급커브 등 제주 특유 도로환경 사전 안내 ▲타이어와 안전장치 점검 강화 등을 요청했다.
관광객 대상 디지털 안내 서비스도 확대한다. 제주관광협회와 협업해 제주공항 1층 안내데스크에 비치한 안내문의 QR코드를 통해 도내 무인교통단속장비 위치를 실시간 확인할 수 있도록 했다. 단속 중심이 아닌 자발적인 안전운전을 유도하겠다는 취지다.
사고다발지역 빅데이터 분석을 바탕으로 교통안전시설과 무인단속장비도 추가 확충한다. 관광객 밀집지역과 주요 관광도로에서는 싸이카 기동반 순찰을 강화하고, 음주운전과 신호위반, 안전띠 미착용 등 주요 법규 위반 행위에 대한 단속도 병행할 방침이다.
강수천 제주자치경찰단 교통안전과장은 “여행의 설렘이 순간의 방심으로 이어지면 큰 사고로 연결될 수 있다”며 “운전자와 렌터카 업체, 자치경찰이 함께 예방 중심의 교통안전 체계를 구축해 안전한 제주를 만드는 데 최선을 다하겠다”고 말했다.
제주 강동삼 기자
세줄 요약
- 최근 5년 제주 렌터카 사고 2414건 집계
- 사망 26명·부상 4032명, 교통사고 11.4% 비중
- 자치경찰단, 성수기 앞두고 특별관리 착수
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