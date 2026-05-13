“설레는 제주 여행, 방심하면 악몽돼요”… 제주 5년간 렌터카 사고로 4000여명 부상

렌터카 교통사고 5년간 2414건…전체의 11.4% 차지

26명 사망·4032명 부상… 20대 23.6% 사고 최다

자치경찰, 초보 운전자 대여 자격 확인 등 사고 예방 관리

이미지 확대 제주도자치경찰단이 이호해수욕장으로 가는 도로에서 음주단속을 하고 있다. 제주도자치경찰단 제공

이미지 확대 지난 4월 24일 오전 7시 40분쯤 평화로에서 5중추돌사고가 발생해 부상자 3명이 병원으로 이송됐다. 제주도소방안전본부 제공

세줄 요약 최근 5년 제주 렌터카 사고 2414건 집계

사망 26명·부상 4032명, 교통사고 11.4% 비중

자치경찰단, 성수기 앞두고 특별관리 착수

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여행 성수기를 앞두고 제주도 자치경찰단이 렌터카 교통사고 특별관리에 나선 가운데 최근 5년간 제주에서 발생한 렌터카 사고로 26명이 숨지고 4000여명이 다친 것으로 나타났다.13일 제주특별자치도 자치경찰단에 따르면 2021년부터 2025년까지 도내 렌터카 교통사고는 총 2414건 발생했다. 이 사고로 26명이 사망하고 4032명이 부상을 입었다.렌터카 사고는 제주 전체 교통사고의 11.4%를 차지했다. 전국 광역 지방자치단체 가운데 렌터카 사고 비중이 두 자릿수를 기록한 곳은 제주가 유일하다. 관광객 이동의 상당 부분이 렌터카에 의존하는 제주 특유의 교통환경이 반영된 결과로 풀이된다.특히 사고를 낸 렌터카 운전자 연령대는 20대가 23.6%로 가장 많았다. 이어 40대 20.4%, 50대 20.0% 순이었다. 초행길과 낯선 도로환경에 익숙하지 않은 젊은층 운전자들의 사고 위험이 상대적으로 높은 것으로 분석됐다.실제 지난해 11월 제주시 우도에서는 렌터카가 전복되면서 14명의 사상자가 발생했고, 같은 해 9월 서귀포시에서도 렌터카 사고로 8명의 사상자가 나오는 등 대형 사고가 잇따랐다.이에 따라 자치경찰단은 5~6월을 ‘렌터카 교통사고 특별관리 기간’으로 정하고 사고 예방 활동을 강화하기로 했다.자치경찰단은 지난 7일 도내 렌터카조합과 113개 렌터카 업체에 협조 서한문을 보내 ▲20대 및 운전경력 1년 미만 초보 운전자 대여 자격 확인 강화 ▲좁은 도로와 급커브 등 제주 특유 도로환경 사전 안내 ▲타이어와 안전장치 점검 강화 등을 요청했다.관광객 대상 디지털 안내 서비스도 확대한다. 제주관광협회와 협업해 제주공항 1층 안내데스크에 비치한 안내문의 QR코드를 통해 도내 무인교통단속장비 위치를 실시간 확인할 수 있도록 했다. 단속 중심이 아닌 자발적인 안전운전을 유도하겠다는 취지다.사고다발지역 빅데이터 분석을 바탕으로 교통안전시설과 무인단속장비도 추가 확충한다. 관광객 밀집지역과 주요 관광도로에서는 싸이카 기동반 순찰을 강화하고, 음주운전과 신호위반, 안전띠 미착용 등 주요 법규 위반 행위에 대한 단속도 병행할 방침이다.강수천 제주자치경찰단 교통안전과장은 “여행의 설렘이 순간의 방심으로 이어지면 큰 사고로 연결될 수 있다”며 “운전자와 렌터카 업체, 자치경찰이 함께 예방 중심의 교통안전 체계를 구축해 안전한 제주를 만드는 데 최선을 다하겠다”고 말했다.제주 강동삼 기자