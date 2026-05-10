“무조건 시댁 먼저?…어버이날 각자 집 가는 것 이상한가요?”[이슈픽]

“각자 부모 챙겨야” VS “부부는 일심동체” 팽팽

이미지 확대 어버이날 카네이션 자료사진. 아이클릭아트

이미지 확대 온라인 커뮤니티 캡처

Copyright ⓒ 서울신문 All rights reserved. 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지

결혼한 부부가 어버이날 각자 자신의 부모를 먼저 챙기면 안 되느냐는 주장이 나와 온라인상에서 갑론을박이 벌어지고 있다.9일 한 온라인 커뮤니티 게시판에는 ‘어버이날 각자 집 가는 것 이상해요?’라는 제목의 글이 올라왔다.자신을 미혼이라고 밝힌 글쓴이 A씨는 “오빠 부부 이야기”라면서 “동갑인 오빠와 새언니는 같은 직장에서 만났다. 자세히는 모르지만 결혼하는 비용을 거의 반반씩 부담했다”고 말문을 열었다.이어 “지난 4월에 결혼했고 어제가 어버이날이었는데 둘 다 회사 갔다가 각자 자기 부모님과 식사했다고 한다”면서 “저는 별생각 없는데 엄마가 엄청 화를 내면서 ‘너는 네 새언니처럼 되지 말라. 뭐 저런 게 있냐’면서 계속 여기저기 전화하고 욕하고 다닌다”고 밝혔다.A씨는 “‘그럼 나도 결혼하면 어버이날에 엄마 아빠 못 보는 거냐. 무조건 시부모님이랑 보내야 하냐’고 물었더니 엄마가 ‘여자는 결혼하면 원래 그래야 하는 것’이라고 하는데 너무 이해가 안 된다”면서 “엄마가 새언니를 키운 것도 아닌데 어버이날 새언니가 왜 자기 부모 놔두고 알게 된 지 얼마 안 된 우리 엄마 아빠를 보러 와야 되는지 모르겠다”고 비판했다.그러면서 “남들은 어떻게 가는지 궁금하다. 다들 어버이날 저녁 누구랑 보내느냐”고 물었다.이에 일부 누리꾼은 “우리 집은 각자 아이 한 명씩 데리고 자기 본가로 간다”, “결혼한 지 10년 넘었는데 어버이날이 명절도 아니고 각자 부모님 챙기는 것 좋다고 생각한다”, “반반으로 결혼했는데 챙기는 건 시댁만? 이기적이다”, “챙겨야 될 집은 두 집이고 날짜는 하나면 두 사람이 나눠 갈 수도 있는 것 같다”라며 공감했다.반면 “각자 따로 갈 거면 결혼의 의미가 없다. 부부가 양가 일정 조율해서 같이 다니는 게 맞다”, “결혼했으면 같이 양쪽 다 가는 게 맞다. 안 그럴 거면 결혼하지 말았어야 한다. 부부는 공동체고 가족이다”, “결혼하면 양가가 모두 나에게 부모님이다”라며 A씨에 반박하는 의견도 있었다.매년 어버이날을 앞두고 이러한 고민을 하는 부부 또는 예비 부부의 사연이 올라오고 있다.지난 4일에도 한 결혼 준비 카페에는 ‘결혼하신 분들 어버이날 어떻게 챙기시나요?’라는 글이 올라왔다.글쓴이 B씨는 “결혼 후 어버이날을 처음으로 맞이하게 됐다”면서 “결혼 전에 해왔던 것처럼 각자 자기 부모님만 챙겨야 하는지, 양가 같이 방문해 챙겨야 하는지 고민하다 선물은 함께 준비하고 각자 부모님께 따로 방문해 전해드리기로 결정했다”고 밝혔다.지난 5일 한 맘카페에는 ‘이번 어버이날은 각자 양쪽 집 다녀왔다’는 글이 올라오기도 했다.글쓴이 C씨는 “목요일 금요일은 저와 아이들이 함께 친정에 다녀오고, 토요일 일요일은 남편이랑 아이들이 함께 시댁에 다녀왔다”면서 “친정에서는 남편이 못 온 것을 이해해주며 오히려 더 편하게 지냈는데, 시댁에서는 제가 없으니 일할 사람이 없어 어머님이 ‘빨리 가라’고 하셨다고 한다”고 전해 많은 공감을 받았다.이 같은 사연들에 과거처럼 한쪽 집안을 우선시하기보다 부부가 서로의 입장을 존중해 현실에 맞는 방식을 정하는 것이 자연스럽다는 의견이 늘고 있다.이보희 기자