“이젠 내려놓는다”…51만 유튜버 조정석이 전한 ‘깜짝’ 사연

이미지 확대 배우 조정석. 잼엔터테인먼트 제공

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배우 조정석이 구독자 51만명의 유튜브 채널 ‘청계산댕이레코즈’를 그만두고 다른 사람에게 넘기겠다고 밝혔다. 하지만 이는 조정석이 부캐릭터에서 본캐릭터로 바꿔 채널을 운영하겠다는 의미였다.조정석은 지난 8일 ‘청계산댕이레코즈’에 ‘이 채널을 내려놓기로 결정했습니다’라는 제목의 영상을 올렸다. 그는 영상에서 “무거운 이야기를 전하려고 한다. 오늘부로 제 삶의 큰 부분이었던 이 채널을 내려놓기로 결정했다”고 밝혔다.이어 “이 채널을 사랑해주신 분들한테 그냥 포기하는 건 예의가 아닌 것 같았다”며 “이 채널을 더 잘할 수 있는 분께 넘기려고 한다”고 했다. 이어 “그분은 아직 제 생각을 전혀 모르실 것”이라며 “직접 만나서 이야기해보고 결정하려고 한다”고 했다.그러면서 “여러분 덕분에 너무 행복했고 즐거웠다”며 “여러분들을 절대 잊지 않겠다. 또 다른 형태로 꼭 만날 수 있기를 바란다”고 인사했다.‘청계산댕이레코즈’는 조정석이 ‘부캐릭터 콘셉트’로 운영한 유튜브 채널이다. 아이유의 ‘Love wins all’ 커버 영상으로 화제를 모았다. 현재 구독자 수는 약 51만명이다.문경근 기자