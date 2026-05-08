새벽 평택 편의점 40대 강도, 돈 빼앗아 달아난 뒤 2시간여 만에 붙잡혀

세줄 요약 새벽 평택 편의점서 40대 강도 사건 발생

복면 쓰고 흉기 위협 뒤 20여만 원 빼앗음

CCTV 추적 끝에 2시간여 만에 긴급체포

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새벽에 편의점에서 종업원을 흉기로 위협한 뒤 돈을 빼앗아 달아난 40대가 경찰에 붙잡혔다.경기 평택경찰서는 8일 새벽 2시 40분쯤 평택시 내 한 편의점에 복면을 쓰고 들어가 여성 종업원 B씨를 흉기로 위협하고 20여만 원을 빼앗은 혐의로 40대 A씨에 대해 구속영장을 신청할 예정이라고 밝혔다.A씨는 앞서 인근의 다른 편의점에서도 같은 방식으로 범행했으나, “가진 돈이 없다”는 피해자의 말에 현장을 빠져나온 것으로 드러났다.경찰은 잇따른 강도 피해 신고를 접수하고 수사에 착수, 사건 현장 일대의 CCTV 영상을 살펴본 끝에 2시간여 만인 오전 5시 10분쯤 한 빨래방에서 A씨를 긴급체포했다.안승순 기자