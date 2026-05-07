[속보] 동거녀 흉기로 찔러 살해한 70대男 자택서 현행범 체포

세줄 요약 부산 아파트서 70대 남성, 동거녀 흉기 살해 혐의

범행 뒤 112 신고, 출동 경찰에 자택서 현행범 체포

금전 문제 다툼·음주 정황, 구속영장 신청 예정

이미지 확대 경찰·용의자 자료 이미지. 서울신문DB

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부산에서 동거녀와 말다툼을 하다 흉기로 살해한 혐의를 받는 70대가 경찰에 붙잡혔다.부산 남부경찰서는 살인 혐의로 70대 남성 A씨를 붙잡아 조사하고 있다고 7일 밝혔다.A씨는 전날 오후 6시쯤 부산 남구의 한 아파트에서 사실혼 관계에 있는 여성 B(70대)씨를 흉기로 찔러 살해한 혐의를 받는다.A씨는 같은 날 오후 6시 26분쯤 직접 112에 신고했고, 출동한 경찰에 의해 주거지에서 현행범 체포됐다.흉기에 찔린 B씨는 인근 병원으로 옮겨졌지만 끝내 숨졌다.A씨는 범행 당시 술에 취해 있었으며, 두 사람은 금전 문제로 다퉜던 것으로 전해졌다.경찰 관계자는 “A씨를 상대로 사건 경위를 조사하고 있다”면서 “이날 오후 중으로 A씨에 대한 구속영장을 신청할 예정”이라고 말했다.이정수 기자