“급여 더 줘도 외항선 안 탈래요”… 호르무즈발 PTSD 겪는 선원들

韓선박 폭발 소식에 불안 확산

내항선 옮겨타거나 사표 내기도

“위험수당 높여 처우 개선 필요”

이미지 확대 호르무즈 해협 정박 중 화재가 발생했던 HMM 운용 화물선을 인근 두바이항으로 옮길 예인선이 확보됐다.

6일 HMM에 따르면 한국시간을 기준으로 이날 오후부터 사고 선박인 HMM 나무호에 대한 예인 작업이 시작될 예정이다. 사진은 HMM이 공개한 벌크선 HMM 나무호 자료사진. 2026.5.6.

HMM 제공

세줄 요약 호르무즈 해협 선박 폭발 뒤 외항선원 불안 확산

전쟁·공격 위험 커지며 먼 항로 기피 분위기

젊은 선원들 내항선·육상 직종 이동 증가

2026-05-07 10면

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외항선을 타고 러시아와 인도네시아 등을 오가는 18년차 선원 박모(45)씨는 최근 가족들로부터 안부 연락을 부쩍 자주 받는다. 특히 지난 4일 호르무즈 해협 인근에 있던 한국 선박의 폭발 소식 이후로는 가족들은 “어디로 가는지”, “그쪽 지역은 안전한지” 수시로 확인한다.호르무즈 해협 인근에서 한국 선박 HMM 나무호의 기관실 폭발 사고가 발생하면서 외항선을 타는 국내 선원들 사이에 불안감이 확산하고 있다. 해당 해협을 지나지 않더라도 전쟁 확전 등으로 해외 항로에서 비슷한 상황을 겪을 수 있다는 우려 때문이다. “어느 항로도 완전히 안전하다고 말하기 어렵다”는 말까지 나온다. 국제법의 가장 기초인 ‘항행의 자유’가 사라지는 여파가 선원들에게 직접적인 위협이 되고 있는 셈이다.박씨는 6일 “20년 가까이 바다를 오갔지만 이번 사건은 남일처럼 느껴지지 않는다”며 “이런 일은 언제든 다시 벌어질 수 있는 것 아닌가, 혹시 내가 탄 배가 그런 일을 겪으면 어떡하나 걱정이 든다”고 털어놨다.부산에 거주하는 선원 문모(52)씨도 이런 분위기를 체감하고 있다. 문씨는 “과거 외항선을 탈 때 바다 위에 오래 떠 있는 것과 파도 같은 자연환경이 가장 두려운 대상이었다”며 “요즘은 전쟁 위험까지 겹치면서 급여를 더 준다고 해도 먼 항로는 안 가려고 하는 분위기”라고 말했다.선원들 사이에선 이번 사태가 2011년 소말리아 해적 사태 때보다 더 위협적으로 느껴진다는 분위기다. 박씨는 “15년 전 소말리아 해적에게 납치됐던 ‘삼호 주얼리호’ 사건 당시 내가 직접 홍해에 있어 충격이 컸다”면서도 “그땐 배를 납치해 몸값을 노리는 경우가 많았지만, 지금은 실제 공격이 발생했다는 점에서 상황이 훨씬 거칠고 예측하기 어렵다”고 했다.젊은 선원들 사이에선 아예 배타는 일을 접는 사례도 속출하고 있다. 부산의 9년 차 선원 김모(28)씨는 “학교 동기들만 해도 10명 정도가 외항선을 타다가 이번 호르무즈 사건을 계기로 내항선으로 옮기거나 일을 그만뒀다”고 말했다.외항선은 급여가 높지만 항해 기간이 길고 위험 부담도 커 최근에는 상대적으로 안전한 내항선이나 육상 직종으로 이동하려는 움직임이 늘고 있다.김태황 명지대 국제통상학과 교수는 “국내 선원들의 외항선 기피 현상은 러·우 전쟁 때부터 이어져 왔다”며 “호르무즈 사건을 계기로 위험수당과 처우 개선 논의를 확대해 외항선 기피 현상을 완화할 필요가 있다”고 말했다.유승혁 기자·이지 수습기자