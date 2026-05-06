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“연기 휩싸인 그라운드”…프로야구 롯데-kt전, 분리수거장 화재로 경기 중단

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이보희 기자
수정 2026-05-06 22:10
입력 2026-05-06 21:30
세줄 요약
  • 수원 케이티위즈파크, 롯데-kt전 도중 연기 유입
  • 인근 아파트 화재로 7회 초 경기 23분 중단
  • 인명 피해 없어 연기 빠진 뒤 경기 재개
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6일 수원 KT위즈파크에서 벌어진 2026 신한 쏠 KBO리그 롯데 자이언츠와 KT 위즈의 경기 도중 외부 화재로 인한 연기로 경기가 일시 중단됐다. SNS 캡처
6일 수원 KT위즈파크에서 벌어진 2026 신한 쏠 KBO리그 롯데 자이언츠와 KT 위즈의 경기 도중 외부 화재로 인한 연기로 경기가 일시 중단됐다. SNS 캡처


수원에서 열린 프로야구 롯데 자이언츠-kt wiz 경기 도중 인근 분리수거장 화재로 경기가 지연되는 돌발 상황이 발생했다.

6일 경기 수원 케이티위즈파크에서 열린 2026 신한 SOL KBO리그 정규시즌 롯데-kt전에서 7회 초 경기 도중 심한 연기가 경기장 안으로 들어왔다.

경기장 밖에서 3층 관중석 지붕을 통해 연기가 들어왔고 그라운드 안까지 덮었다.

이에 따라 롯데가 공격하던 7회 초 오후 8시 22분쯤 경기가 중단됐다.

관계자에 따르면 경기장 건너편의 한 아파트에서 화재가 발생했고 연기가 바람을 타고 야구장으로 들어왔다.

구단은 소란을 최소화하기 위해 구장 내 전광판을 통해 상황을 실시간으로 공지했다. 소방서 신고도 즉시 이뤄졌다.

박종훈 경기 감독관 및 심판진은 인명 피해가 없고 경기를 취소할 정도의 상황도 아니라고 판단, 연기가 빠진 뒤 경기 속행을 결정했다. 이에 따라 경기는 23분 만인 오후 8시 45분쯤 재개됐다.

다행히 해당 화재로 인한 인명 피해는 발생하지 않은 것으로 전해졌다.

이보희 기자
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