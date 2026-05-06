[속보] 바다 위 SOS… 호흡곤란 미얀마 국적 선원 2명 해경 헬기로 이송

서귀포항 남동쪽 124㎞ 해상서

제주시내 병원으로 긴급 이송

이미지 확대 제주지방해양경찰청은 6일 낮 서귀포항 남동쪽 124㎞ 해상에서 선박 작업을 하던 미얀마 국적 선원 2명이 호흡곤란을 호소해 헬기를 투입해 제주 시내 병원으로 긴급 이송했다. 제주지방해양경찰청 제공

세줄 요약 제주 해상 작업 중 선원 2명 호흡곤란 신고

해경 헬기·경비함정 투입해 긴급 구조

두 선원 제주 시내 병원으로 이송 완료

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제주 해상에서 작업 중이던 외국인 선원 2명이 호흡곤란 증세를 보여 해경 헬기로 긴급 이송됐다.제주지방해양경찰청은 6일 낮 서귀포항 남동쪽 124㎞ 해상에서 선박 작업을 하던 미얀마 국적 선원 2명이 호흡곤란을 호소해 헬기를 투입해 제주 시내 병원으로 긴급 이송했다고 밝혔다.6일 해경에 따르면 이날 오후 3시 29분쯤 한국 선적 1만 3061t급 상선 A호에서 선원 B씨(30대)와 C씨(40대)가 호흡곤란 증세를 보인다는 신고가 접수됐다. 신고 당시 B씨는 의식이 있고 거동이 가능한 상태였으나, C씨는 의식은 있으나 움직이지 못하는 상황이었다.신고를 접수한 해경은 즉시 인근 해상으로 헬기와 경비함정을 급파했다. 현장에 도착한 구조세력은 두 선원을 경비함정으로 옮긴 뒤 헬기에 태워 오후 5시 15분쯤 이륙, 같은 날 오후 5시 50분 제주 시내 종합병원에 도착해 의료진에 인계했다.해경은 두 선원의 정확한 건강 상태와 사고 경위를 조사할 예정이다.한편 제주해경청은 올해 들어 헬기를 이용해 총 4명의 응급환자를 이송했다. 1월과 4월에는 육상 환자 각 1명씩을, 이달에는 해상에서 2명을 구조했다.제주 강동삼 기자