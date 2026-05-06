“치어리더 신체 불법 촬영하는 관람객 있다”…30대 남성 검거

세줄 요약 프로농구 경기장서 치어리더 불법 촬영

구단 관계자 신고로 30대 남성 현장 검거

경찰, 카메라 이용 촬영 혐의 조사

이미지 확대 5일 경기도 고양시 일산서구 고양 소노 아레나에서 열린 ‘2025-2026 KBL 챔피언결정전 1차전’ 고양 소노 스카이거너스와 부산 KCC 이지스의 경기가 열리기 앞서 팬들이 응원하고 있다. 2026.05.06 뉴시스

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프로농구 경기 도중 치어리더의 신체를 불법 촬영한 30대 남성이 경찰에 붙잡혔다.6일 경찰에 따르면 일산서부경찰서는 성폭력범죄의 처벌 등에 관한 특례법상 카메라 등 이용 촬영 혐의로 30대 남성 A씨를 불구속 입건해 조사 중이다.A씨는 전날 오후 3시 40분쯤 프로농구 챔피언결정전이 열린 경기 고양시 일산서구 대화동 고양소노아레나에서 치어리더의 신체를 휴대전화로 몰래 촬영한 혐의를 받고 있다.A씨가 자리를 이동하던 중 치어리더의 신체를 불법 촬영하는 것을 목격한 구단 관계자가 경찰에 신고했고, A씨는 현장에서 검거됐다.경찰은 A씨를 상대로 정확한 사건 경위 등을 조사하고 있다.윤예림 기자