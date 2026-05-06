사회 사건·사고 [속보] “충주시청 男화장실에 공무원이 쓰러져 있다” 신고…심정지 상태 이송 기사 소리로 듣기 다시듣기 글씨 크기 조절 글자크기 설정 닫기 글자크기 설정 시 다른 기사의 본문도 동일하게 적용 됩니다. 가 가 가 가 가 공유하기 공유 닫기 페이스북 네이버블로그 엑스 카카오톡 밴드 https://m.seoul.co.kr/news/society/accident/2026/05/06/20260506500129 URL 복사 댓글 0 하승연 기자 수정 2026-05-06 13:54 입력 2026-05-06 13:54 이미지 확대 서울신문DB 6일 오후 12시 15분쯤 충북 충주시청 6층 남자화장실에 30대 공무원 A씨가 쓰러져 있다는 신고가 접수됐다. 신고를 받고 출동한 소방당국은 A씨를 심정지 상태로 병원에 이송했다. 경찰은 정확한 경위를 조사하고 있다.하승연 기자 Copyright ⓒ 서울신문 All rights reserved. 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지 Q. 기사를 다 읽으셨나요? AI 퀴즈로 핵심 점검! A씨가 발견됐을 때의 상태는 무엇이었나요? 심정지 의식불명