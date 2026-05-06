[속보] “충주시청 男화장실에 공무원이 쓰러져 있다” 신고…심정지 상태 이송

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6일 오후 12시 15분쯤 충북 충주시청 6층 남자화장실에 30대 공무원 A씨가 쓰러져 있다는 신고가 접수됐다.신고를 받고 출동한 소방당국은 A씨를 심정지 상태로 병원에 이송했다. 경찰은 정확한 경위를 조사하고 있다.하승연 기자