‘김건희 2심’ 재판장 신종오 고법판사 숨진 채 발견…유서도 발견

세줄 요약 김건희 항소심 재판장 신종오 판사 숨진 채 발견

법원 인근 화단서 발견, 현장에 유서도 확인

경찰, 투신 가능성 포함해 사망 원인 조사

이미지 확대 서울고법이 위치한 서울 서초구 서울법원종합청사. 2025.12.22 이지훈 기자

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김건희 여사의 도이치모터스 주가조작 등 혐의 사건 항소심을 담당한 신종오 서울고법 판사가 6일 새벽 법원 인근에서 숨진 채 발견됐다.경찰은 전날 밤 12시쯤 신고를 받고 이날 오전 1시쯤 서울고법 청사 인근 화단에서 신 고법판사를 발견해 병원으로 이송했다.현장에는 유서도 있었던 것으로 파악됐다.경찰은 투신 가능성을 염두에 두고 정확한 사망 원인을 파악하고 있다.신 고법판사는 지난달 28일 선고된 김 여사의 자본시장법 위반, 정치자금법 위반 등의 항소심 재판부인 형사15-2부의 재판장이었다.지난 2월 6일 이 사건을 접수한 재판부는 약 3개월간 심리를 해왔다.재판부는 도이치모터스 주가조작 관련 자본시장법 위반 혐의에 대해 무죄를 내린 원심을 뒤집고 일부 유죄 판단을 내렸다. 또한 1심에서 일부 유죄였던 통일교 금품수수 관련 특가법상 알선수재 혐의를 전부 유죄로 인정해 김 여사에게 징역 4년과 벌금 5000만원을 선고했다. 원심의 징역형(1년 8개월)보다 2배 이상 늘어난 형량이었다.6220만원 상당의 그라프 목걸이 1개 몰수 및 2094만원 추징 명령도 내렸다.신진호 기자