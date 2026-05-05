광주 도심서 10대 대상 ‘묻지마’ 흉기 범행…20대 남성 체포(종합)

여고생 숨지고 구조 나선 남고생도 부상

경찰, CCTV 추적 끝 11시간 만에 검거

“피해자 모르는 사이”...영장 신청 예정

이미지 확대 5일 오후 광주 광산경찰서에서 살인 혐의 등으로 긴급 체포된 20대 피의자 장모 씨를 태운 경찰 호송차가 이동하고 있다. 장씨는 이날 오전 광주 광산구 월계동 한 도로에서 흉기를 찔러 여고생을 살해하고 또래 남고생에게도 흉기를 휘두른 혐의를 받고 있다. 2026.5.5. 연합뉴스

세줄 요약 광주 도심서 20대 남성, 10대 학생들 흉기 공격

여고생 숨지고 남고생 부상, 경찰 11시간 만에 검거

경찰, 불특정 대상 노린 묻지마 범죄로 수사

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광주 도심에서 일면식도 없는 10대 학생들을 상대로 흉기를 휘두른 20대 남성이 경찰에 붙잡혔다. 피해 여고생은 숨졌고 이를 돕기 위해 나섰던 남고생도 크게 다쳤다.광주 광산경찰서는 5일 살인 및 살인미수 혐의로 20대 남성 장모(24)씨를 긴급체포해 조사 중이다.경찰에 따르면 장씨는 이날 0시 11분쯤 광주 광산구 월계동 한 대학교 인근 보행로에서 귀가 중이던 고등학교 2학년 A양(17)을 흉기로 찔러 살해한 혐의를 받는다. 이어 A양의 비명을 듣고 달려온 같은 또래 B군(17)에게도 흉기를 휘둘러 다치게 한 것으로 조사됐다.A양은 인근 시민의 신고로 출동한 119에 의해 병원으로 옮겨졌지만 끝내 숨졌다. B군은 병원 치료를 받고 있으며 생명에는 지장이 없는 것으로 알려졌다. B군은 “살려달라”는 비명을 듣고 현장으로 향했다가 2차 피해를 본 것으로 전해졌다.장씨는 범행 직후 차량과 택시를 번갈아 이용하며 도주했지만 경찰은 주변 폐쇄회로(CC)TV를 통해 동선을 추적해 약 11시간 만인 이날 오전 11시 24분쯤 주거지 인근에서 검거했다. 도주 과정에서 추가 범행은 없었던 것으로 파악됐다.경찰 초기 조사에서 장씨는 “스스로 생을 마치려 고민하던 중 범행을 결심했다”며 “전혀 모르는 사람이 지나가기에 범행했다”고 진술했다. 생을 마치려 한 이유로는 “사는 것이 재미없어서”라는 취지로 진술한 것으로 전해졌다.장씨와 피해자들 사이에 사전 접촉이나 면식은 없는 것으로 확인됐다. 경찰은 이번 사건을 특정한 목적이나 관계없이 불특정 대상을 노린 ‘이상동기 범죄(묻지마 범죄)’로 보고 있다.장씨는 사건 현장 인근 원룸촌에 거주하며 자신의 차량을 세워두고 범행 대상을 물색하다 혼자 귀가하던 A양을 노린 것으로 파악됐다. B군은 우연히 현장을 지나던 중 범행을 목격하고 개입했다가 피해를 입었다. 일부에서 제기된 피해자와의 말다툼이나 추가 추격 정황은 사실이 아닌 것으로 경찰은 확인했다.장씨는 별다른 전과나 신고 이력은 없는 것으로 조사됐으며 범행 당시 음주나 약물 복용 정황도 현재까지 확인되지 않았다. 정신질환 진단이나 치료 이력도 없는 것으로 잠정 조사됐다.범행 도구는 장씨가 과거에 산 것으로, 도주 과정에서 버려 아직 발견되지 않았다. 그는 최근 아르바이트를 그만둔 뒤 무직 상태였으며 가족과의 연락도 끊고 홀로 생활해 온 것으로 알려졌다.경찰은 프로파일러 면담과 휴대전화 포렌식 등을 통해 정확한 범행 동기와 경위를 규명하는 한편 구속영장을 신청할 방침이다.이창언 기자