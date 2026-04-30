[포토] ‘치솟는 연기’ 의왕 아파트 화재 현장

세줄 요약 의왕 내손동 아파트 14층서 화재 발생

주민 1명 추락 사망, 2명 경상 확인

소방 대응 1단계 발령, 진화·잔불 정리

1 / 8 이미지 확대 30일 화재가 발생한 경기도 의왕시 한 아파트에서 연기가 뿜어져 나오고 있다. 2026.4.30

연합뉴스

이미지 확대 30일 오전 경기 의왕시 내손동의 한 20층 짜리 아파트에서 불이 났다.

이 불로 주민 1명이 상층부에서 추락해 숨졌다.

사진은 불이 난 아파트. 2026.4.30

경기도소방재난본부 제공

이미지 확대 30일 화재가 발생한 경기도 의왕시 한 아파트에서 연기가 뿜어져 나오고 있다. 2026.4.30

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이미지 확대 30일 화재가 발생한 경기도 의왕시 한 아파트에서 소방관들이 인명검색을 하고 있다. 2026.4.30

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이미지 확대 30일 화재가 발생한 경기도 의왕시 한 아파트에서 소방관들이 인명검색을 하고 있다. 2026.4.30

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이미지 확대 30일 화재가 발생한 경기도 의왕시 한 아파트에서 소방관들이 분주하게 움직이고 있다. 2026.4.30

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이미지 확대 30일 화재가 발생한 경기도 의왕시 한 아파트에서 소방관들이 분주하게 움직이고 있다. 2026.4.30

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이미지 확대 30일 화재가 발생한 경기도 의왕시 한 아파트에서 소방관들이 인명수색을 하고 있다. 2026.4.30

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30일 오전 10시 30분쯤 경기 의왕시 내손동의 한 20층짜리 아파트 14층에서 불이 났다.이 불로 주민 1명이 추락해 숨졌으며 다른 주민 2명도 화상과 연기 흡입 등으로 각각 경상을 입은 것으로 파악됐다.사망자의 신원 및 추락 위치는 아직 확인되지 않았다.화재 진압 후 내부 수색 과정에서 인명피해가 더 늘어날 가능성도 있다.다수의 목격자 신고를 받은 소방당국은 오전 10시 45분쯤 대응 1단계(31∼50대의 장비를 동원하는 경보령)를 발령, 펌프차 등 장비 20여 대와 소방관 등 70여 명을 투입해 진화 작업을 벌였다.이어 오전 11시 21분쯤 큰 불길을 잡고 잔불 정리 작업을 진행 중이다.의왕시는 오전 10시 39분쯤 재난문자를 보내 인근 주민들의 주의를 당부했다.소방당국은 불을 완전히 끄는 대로 구체적인 피해 규모와 화재 원인을 조사할 방침이다.불이 난 아파트 1개 동은 지상 20층 지하 1층 연면적 8800여 ㎡ 규모로 총 78세대가 있다.온라인뉴스부