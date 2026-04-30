메뉴
닫기
로그인하고
차별화 된 뉴스를 무료로
확인하세요!
로그인
신문 구독
서울모닝브리핑
검색
서울신문 뉴스브랜드
공익·문화·사업
회사소개
서울신문 역사관
채용 안내
뉴스레터

[포토] ‘치솟는 연기’ 의왕 아파트 화재 현장

  • 기사 소리로 듣기
    다시듣기
  • 글씨 크기 조절
    글자크기 설정
    닫기
    글자크기 설정 시 다른 기사의 본문도 동일하게 적용 됩니다.
  • 공유하기
  • 댓글
     0
수정 2026-04-30 13:05
입력 2026-04-30 13:05
세줄 요약
  • 의왕 내손동 아파트 14층서 화재 발생
  • 주민 1명 추락 사망, 2명 경상 확인
  • 소방 대응 1단계 발령, 진화·잔불 정리
1/ 8


30일 오전 10시 30분쯤 경기 의왕시 내손동의 한 20층짜리 아파트 14층에서 불이 났다.

이 불로 주민 1명이 추락해 숨졌으며 다른 주민 2명도 화상과 연기 흡입 등으로 각각 경상을 입은 것으로 파악됐다.

사망자의 신원 및 추락 위치는 아직 확인되지 않았다.

화재 진압 후 내부 수색 과정에서 인명피해가 더 늘어날 가능성도 있다.

다수의 목격자 신고를 받은 소방당국은 오전 10시 45분쯤 대응 1단계(31∼50대의 장비를 동원하는 경보령)를 발령, 펌프차 등 장비 20여 대와 소방관 등 70여 명을 투입해 진화 작업을 벌였다.

이어 오전 11시 21분쯤 큰 불길을 잡고 잔불 정리 작업을 진행 중이다.

의왕시는 오전 10시 39분쯤 재난문자를 보내 인근 주민들의 주의를 당부했다.

소방당국은 불을 완전히 끄는 대로 구체적인 피해 규모와 화재 원인을 조사할 방침이다.



불이 난 아파트 1개 동은 지상 20층 지하 1층 연면적 8800여 ㎡ 규모로 총 78세대가 있다.

온라인뉴스부
Copyright ⓒ 서울신문 All rights reserved. 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지
Q.
기사를 다 읽으셨나요? AI 퀴즈로 핵심 점검!
이 화재로 인한 사망자 수는?
에디터 추천 인기 기사
많이 본 뉴스
포토 뉴스 페이지로 이동
1 / 5
오피니언
1 / 3
기획·연재
서울 En: 방송·연예 페이지로 이동
TWIG : 연예/이슈/라이프 페이지로 이동
1 / 3
원본 이미지입니다.
손가락을 이용하여 이미지를 확대해 보세요.
닫기