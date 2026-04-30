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[속보] 귀갓길 남성에 흉기 휘두른 30대女 체포… “혈흔 뭐죠?” 접촉사고 현장 경찰 추궁에

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이정수 기자
이정수 기자
수정 2026-04-30 17:41
입력 2026-04-30 17:36
세줄 요약
  • 귀갓길 남성에게 흉기 수차례 휘두른 혐의
  • 피해자 차량 타고 도주, 접촉사고로 발각
  • 혈흔 수상히 본 경찰 추궁 끝에 검거
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경찰 자료사진. 연합뉴스
경찰 자료사진. 연합뉴스


귀가하던 남성을 상대로 수차례 흉기를 휘두른 뒤 달아난 여성이 경찰에 붙잡혔다.

30일 경찰 등에 따르면 서울 방배경찰서는 30대 A씨를 살인미수 혐의로 검거했다.

A씨는 이날 오전 1시쯤 서울 서초구 한 오피스텔로 귀가 중이던 남성 B씨를 향해 수차례 흉기를 휘두른 뒤 B씨의 차를 타고 도주한 혐의를 받는다.

이후 오전 1시 50분쯤 A씨는 올림픽대로에서 접촉사고를 냈다가, 차량 혈흔을 수상히 여긴 경찰의 추궁에 검거된 것으로 알려졌다.

B씨는 병원에서 치료받은 뒤 퇴원한 것으로 전해졌다.

경찰은 A씨를 상대로 사실관계를 조사하는 한편 구속영장 신청을 검토하고 있다.

이정수 기자
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